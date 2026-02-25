La pedagogía divina de Guadalupe

En un hermoso mensaje dirigido a un Congreso sobre el acontecimiento guadalupano en México, el Papa ha clarificado uno de los asuntos más debatidos y, a veces, menos entendidos: la “inculturación del Evangelio”. León XIV comienza explicando que Dios “ha querido revelarse no como un ente abstracto ni como una verdad impuesta desde fuera, sino entrando progresivamente en la historia y dialogando con la libertad del hombre”. “Inculturar el Evangelio” es seguir el mismo camino que Dios ha recorrido: entrar con respeto y amor en la historia concreta de los pueblos para que Cristo pueda ser verdaderamente conocido, amado y acogido desde dentro de su propia vivencia humana y cultural. Eso implica, dice el Papa, “asumir las lenguas, los símbolos, las formas de pensar, de sentir y de expresarse de cada pueblo”. Ahora bien, la inculturación no equivale a sacralizar las culturas, ni consiste en una adaptación superficial del mensaje cristiano. Ninguna cultura, subraya León XIV en este importante mensaje, puede convertirse en criterio último de la fe. Por el contrario, toda cultura debe ser iluminada y transformada por Cristo. En la Virgen de Guadalupe no se canoniza una cultura ni se absolutizan sus categorías, sino que son asumidas y purificadas para convertirse en un lugar de encuentro con Cristo. Con su imagen tan amada por los sencillos, “la Buena Noticia entra en el mundo simbólico de un pueblo… ofreciendo su novedad sin violencia ni coacción”.

Concluye León XIV observando que en muchas regiones del continente americano la transmisión de la fe ya no puede darse por supuesta, y es necesario un nuevo esfuerzo de inculturación en el que habrá que dialogar con realidades culturales y antropológicas complejas, sin asumirlas acríticamente, para suscitar una fe madura, capaz de afrontar contextos exigentes y a menudo adversos. ¿Acaso no es así también en nuestra sociedad española?