David Alandete, corresponsal en Washington: "Yo si fuera Zapatero estaría muy nervioso porque hay un tríangulo en Estados Unidos que no pinta bien para él"

El periodista David Alandete ha asegurado este jueves en el programa 'Herrera en COPE' que, si él fuera el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, "estaría muy nervioso". Durante su intervención con Jorge Bustos, el corresponsal de COPE y ABC en Washington ha explicado que existe un 'triángulo' en Estados Unidos que compromete a Zapatero por sus relaciones con el continente americano, especialmente con Venezuela.

Según Alandete, este triángulo judicial se compone de tres vértices. El primero es la colaboración con la fiscalía de 'El Pollo Carvajal', extraditado desde España; el segundo es el general 'Cliver Alcalá', quien también está colaborando con la justicia estadounidense y posee "mucha información de los negocios del régimen de Maduro". El tercer elemento es la reciente retirada del visado a Zapatero por parte del diplomático Christopher Landau, por motivos que el periodista ha calificado de preocupantes.

Una relación 'rota' con Washington

Alandete ha afirmado que la relación bilateral entre el Gobierno español y el de Estados Unidos "está rota", en parte por las críticas de Pedro Sánchez a Donald Trump. Según le transmitió un miembro del Consejo de Seguridad Nacional, "se considera que España está más cerca de China en este momento por los viajes del presidente del gobierno, por el lobby de Zapatero, por los contratos con Huawei, que de Estados Unidos".

Esta situación, ha añadido, ya tiene consecuencias, como la investigación abierta por la inteligencia estadounidense que podría limitar el intercambio de información con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Además, se estudian posibles 'aranceles sectoriales' a productos como "el aceite, al vino de Rioja", que ahora preocupan al Ejecutivo español.

La 'trama rusa' y el señalamiento a la prensa

El corresponsal, que comparece hoy en el Congreso de los Diputados para hablar de la injerencia rusa en el 'procés' y los contratos con Huawei, también ha recordado las acusaciones del ministro Óscar Puente, quien lo calificó de 'operador político'. Alandete ha desmentido que pregunte "todos los días por España" a Trump y ha denunciado el 'señalamiento' y los mensajes que reciben los corresponsales desde la embajada para controlar sus preguntas.