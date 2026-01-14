El acuerdo con Mercosur rebajará los aranceles del 35% al 0% para un producto que consumen 22 millones de españoles

La inminente firma del acuerdo de Mercosur ha encendido las alarmas en el sector primario español, que denuncia una competencia desleal que amenaza con llevarles a la ruina. Desde Orense, en el programa 'Herrera en COPE', el periodista Jorge Bustos ha recogido la preocupación de los afectados, que llevan más de 15 días protestando con sus tractores. El pacto, que creará una zona de comercio de 740 millones de consumidores, presenta una doble cara para la economía nacional.

Claves del acuerdo: quién gana

El tratado abre una enorme puerta para productos estrella españoles como el aceite de oliva y el vino, que hasta ahora contaba con unos aranceles del 35% a Sudamérica, y ahora pasa a eliminarlos completamente. Según ha explicado el periodista Ángel Correas en el programa, la industria del automóvil europeo también será una de las grandes beneficiadas al ver reducidos los aranceles en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Las proyecciones apuntan a que las ventas de coches europeos en la región se podrían multiplicar por tres de aquí al año 2040.

El campo, sentenciado

En la otra cara de la moneda se encuentran los agricultores y ganaderos europeos, que son los que más pueden perder. Los sectores más afectados serán los de la carne de vacuno, la carne de ave, el azúcar, los cereales y el arroz. Pepe, un ganadero gallego, lo resume con contundencia: "Estamos hablando de que solamente Brasil tiene más ganado de carne que toda Europa junta". La razón es simple: unos costes de producción mucho menores que hacen imposible competir. "Contra eso es imposible competir", lamenta.

Herrera en COPE Jorge Bustos, en las protestas del campo en Ourense

Desde Bruselas aseguran haber preparado "salvaguardas de emergencia" en caso de que las cifras castiguen a los sectores más sensibles. Este freno de mano se activaría si un producto sufre una caída de precio superior al 5%, lo que permitiría a la Unión Europea investigar y, si procede, bloquear temporalmente el acuerdo para ese producto.

Una medida que no convence a los afectados. "No tenemos información ninguna", ha asegurado Javier, un agricultor que cultiva patatas y cereal. "Cuando no te explican nada y cuando nosotros creemos que nos va a arruinar, pues sí estamos preocupados", ha añadido en los micrófonos de COPE. La desconfianza es total y sienten que las administraciones se pasan la responsabilidad "como si fuéramos una pelota de tenis".

Un futuro sin relevo

La preocupación de Javier se extiende a sus hijos y al futuro del campo. Su hijo mayor, que estudia agronomía, ya bromea con la idea de tener que emigrar. "Tranquilo, papá, que no pasa nada, yo me voy a Brasil y Uruguay", le dijo. Es un sentimiento que comparte Pepe, a quien le cuesta apoyar a su hijo para que siga sus pasos: "Hoy en día, es inviable montar una explotación de cero".

Además de la competencia en precios, los productores dudan de que los productos de Mercosur cumplan los mismos controles de calidad que los europeos. Pepe recuerda un caso de cierre del mercado europeo por hormonas para advertir del riesgo. "El consumidor va a pagar la carne de Brasil como si fuera nuestra, a un precio caro", asegura. La lección de la pandemia sobre la importancia de no depender de mercados externos parece olvidada. "Si nosotros cerramos, vamos a depender de mercados externos", concluye.