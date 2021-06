Luis del Val: "Junqueras y Nelson Mandela: Biografías paralelas de las que nadie se había percatado"

El ministro de Transportes, Ábalos, el que mintió cuatro veces y negó que se hubiera entrevistado con la mujer de confianza del tirano de Venezuela, Nicolás Maduro... El sumo jefe del ministerio que redactó dos informes favorables para que a la empresa venezolana de un solo avión, y en la ruina, Plus Ultra, se le concedieran 13 millones de euros, ha descubierto su nueva vocación de convertirse en Plutarco, y ayer nos adelantó parte de la nueva versión de “Vidas Paralelas”, titulada “Oriol Junqueras y Nelson Mandela”. Biografías paralelas de las que nadie se había percatado.

Luis Planas, que fue embajador de España en Marruecos, no debió avisar de lo que vendría con la entrada clandestina más conocida del año: el líder del Frente Polisario, y la razón es que estaba investigando nuestra caída de prestigio en el mundo. Porqué Biden no ha contestado a la felicitación de Pedro Sánchez, porqué la Unión Europea pone tantas pegas para soltar la pasta, porqué tenemos cientos de niños marroquíes y decenas de pateras sobre Canarias, porqué la OCDE dice que seremos el país de la Unión Europea que nos recuperaremos los últimos. Y Luis Planas lo ha descubierto: porque no hemos concedido los indultos a los golpistas, tontos, más que tontos, que no nos damos cuenta de lo importante que es dar los indultos para recuperar prestigio mundial.

No sólo eso, entontecidos, tampoco nos damos cuenta de que lo importante no es el precio de la luz, sino quién pone la lavadora, y quién saca la ropa de la lavadora y la lleva a la secadora. Será por dinero. Carmen Calvo ha descubierto que la subida del gasóleo, de la luz, del IBI, del carnet de conducir, de las multas y un largo etcétera no es el tema, el tema, el temazo, como dice ella, es el machismo, que es que menos mal que tenemos a estos inteligentes en el Gobierno que saben lo que ocurre. ¡Ah! Y si quiere recibir mimos de una ministra hágase secesionista catalán y siéntese en una mesa negociadora con el Gobierno. Le van a dar mimos. Lo ha dicho Yolanda Díaz. Ya veo los anuncios: “Nosotros mimamos a nuestros golpistas. Ministerio del Mimo Golpista. Gobierno de España”. La tontería está completa. ¿Alguna tontería contemporánea más? No sea impaciente. Espere un par de horas. Son inagotables.

