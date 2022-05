La canción del día de Herrera: ‘La quiero a morir’ de El puchero del hortelano

En la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘La quiero a morir’ de El puchero del hortelano.

“Es la historia de una canción…

El Puchero del Hortelano es un mítico grupo granadino que ahora nos viene con esta interpretación de ‘La quiero a morir’ de Francis Cabrel. Una delicia













Letra de la canción ‘La quiero a morir’ de El puchero del hortelano

Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán

Y ahora soy el guardián de sus sueños de amor

La quiero a morir

Podéis destrozar todo aquello que veis

Porque ella de un soplo lo vuelve a crear

Como si nada, como si nada

La quiero a morir

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ella para las horas de cada reloj

Y me ayuda a pintar transparente el dolor

Con su sonrisa

Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí

Y me cose unas alas y me ayuda a subir

A toda prisa, a toda prisa

La quiero a morir

Conoce bien cada guerra

Cada herida, cada ser

Conoce bien cada guerra

De la vida y del amor también

Yeh-eh, eh-eh-eh-eh; yeh-eh, eh-eh-eh-eh

Yeh-eh, eh-eh-eh-eh (vámonos niña, olé)

Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir

En un bosque de lápiz se apodera de mí

La quiero a morir

Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás

Como un hilo de seda que no quiero soltar

No quiero soltar, no quiero soltar

La quiero a morir

Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar

Dos espejos de agua encerrada en cristal

La quiero a morir

Y solo puedo enfrentarme, solo puedo charlar

Solo puedo enredarme, solo puedo aceptar

Ser solo suyo, ser solo suyo

La quiero a morir

Conoce bien cada guerra

Cada herida, cada ser

Conoce bien cada guerra

De la vida y del amor también

Yeh-eh, eh-eh-eh-eh; yeh-eh, eh-eh-eh-eh

Yeh-eh, eh-eh-eh-eh

Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán

Y ahora soy el guardián de sus sueños de amor

La quiero a morir

Podéis destrozar todo aquello que veis

Porque ella de un soplo lo vuelve a crear

Como si nada, como si nada

La quiero a morir





LAS CANCIONES DE LA SEMANA





La canción del día de Herrera: ‘Ain’t no man’ de Dina Carroll