La canción del día de Herrera: ‘Mister Sandman’ de Bette Midler

Una melodía con historia de fábula para la canción del día de 'Herera en COPE': ‘Mister Sandman’ de Bette Midler.

“Es la historia de una canción…

Corría el año 1954 o así cuando The Cordettes popularizaron una canción llamada ‘Mister Sandman’ ese personaje mítico que por las noches te echa arena una mágica en los ojos para que sueñes y cuando te levantas eso queda en forma de legañas.

‘Mister Sandman’ lo cantó gente tan dispar como Emmylou Harris, pero hoy me he traído la versión de una de las grandes, mi querida Bette Midler

Mister Sandman

Enciende tu rayo mágico

Tráenos por favor

Por favor tráenos un sueño ahora..."

Letra de la canción ‘Mister Sandman’ de Bette Midler

Bung, bung, bung, bung, bung

Bung, bung, bung, bung, bung

Bung, bung, bung, bung, bung

Bung, bung, bung, bung, bung

Bung, bung, bung, bung, bung

Mr. Sandman, bring me a dream

Make him the cutest that I've ever seen

Give him two lips like roses and clover

Then tell him that his lonesome nights are over

Mr. Sandman, I'm so alone

Don't have nobody to call my own

So, please turn on your magic beam

Mr. Sandman, bring me a dream

Bung, bung, bung, bung

Bung, bung, bung, bung

Bring me a dream

Bung, bung, bung, bung

Bung, bung, bung, bung

Mr. Sandman (yes), bring me a dream

Give him a pair of eyes with a come-hither gleam

Give him a lonely heart like Pagliacci

And lots of wavy hair like uh Liberace

Mr. Sandman, Sandman, someone to hold

Bung, bung, bung, bung

Would be so peachy before we're too old

So please turn on your magic beam (turn on your magic beam)

Mr Sandman, bring me a dream

Bung, bung, bung, bung

Bung, bung, bung, bung

Bring us a dream

Bung, bung, bung, bung

Bung, bung, bung, bung

Hey! Sandman, please bring me a dream

Make him just the cutest that I've ever seen

Hey Sandman spread the word that I'm not over

Then tell him I love 'em and his lonesome nights are over

Sandman, Sandman, I'm so alone

Don't have nobody here that I can call my own

So, please please please why don't you turn on the magic beam

Mr. Sandman, bring us

Oh please please please

Mr. Sandman, bring us a dream

Bung, bung, bung, bung

Bung, bung, bung, bung

Bring me a dream

Bung, bung, bung, bung

Bung, bung, bung, bung

Bring me a dream

Bung, bung, bung, bung

Bung, bung, bung, bung

Bring us a dream

Bung, bung, bung, bung

Bung, bung, bung, bung

LAS CANCIONES DE HERRERA DE LA SEMANA

La canción del día de Herrera: ‘Copacabana’ de Barry Manilow

La canción del día de Herrera: ‘Fly me to the Moon’ de Frank Sinatra

La canción del día de Herrera: ‘Peace train’ de Cat Stevens