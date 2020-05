La canción del día de Herrera: ‘Fly me to the Moon’ de Frank Sinatra

Un clásico a ritmo de swing en la canción del día de 'Herrera en COPE': 'Fly me to the Moon' de Frank Sinatra.

“Es la historia de una canción…

Allá en el inicio de los 60 alguien creó una copla llamada ‘In other words’ (‘En otras palabras’), aunque en realidad después prefirieron que el título de la canción fuera la primera estrofa ‘Fly me to the Moon’ (‘Llévame hasta la Luna) era en aquel entonces una canción muy ligada a la carrera Apolo para llegar a la Luna, sí, sí lo que ustedes escuchan.

Y no fue Frank Sinatra el primero que la grabó, creo que antes lo hizo Johnny Mathis pero con la ayuda de Cambrils y y de Quincy Jones le dieron así a ‘Fly me to the Moon’ un sonido swing que la hicieron ya prácticamente un éxito inconfundible.

En esta ocasión una vez fallecido Sinatra los ingenieros juntaron su voz con la de George Strait un auténtico rey del country y el resultado fue este.

En otras palabras

Toma mi mano cariño

Bésame y llévame volando hasta la Luna…”

Letra de la canción ‘Fly me to the Moon’ de Frank Sinatra

Fly me to the moon

Let me play among the stars

Let me see what spring is like

On a, Jupiter and Mars

In other words, hold my hand

In other words, baby, kiss me

Fill my heart with song

And let me sing for ever more

You are all I long for

All I worship and adore

In other words, please be true

In other words, I love you

Fill my heart with song

Let me sing for ever more

You are all I long for

All I worship and adore

In other words, please be true

In other words, in other words

I love you.

