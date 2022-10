La canción del día de Herrera: ‘Doctor’s orders’ de Carol Douglas

En la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘Doctor’s orders’ de Carol Douglas.

“Es la historia de una canción…

En 1973 Sunny de ‘Brotherhood of man’, compuso y creó esta canción, incluso la grabó. Pero después, la CBS buscó una chica pop que pudiera revolucionar las pistas y la reinventó, encontró a Carol Douglas y este ‘Doctor’s Orders’.

¡Qué canción para un viernes’ Bueno, para los que encuentran atractivo el viernes. ‘Las órdenes del doctor’, Carol Douglas.









Letra de la canción ‘Doctor’s orders’ de Carol Douglas





Hello?

Hi, honey, it's me

I went to see the doctor today

'Cause ever since you've been gone

I've had a pain deep down inside

He said, there's nothing really wrong with me

I'm just missing my man

So honey, please, come on home as soon as you can!

Doctor's orders say, there's only one thing for me

Nothing he can do 'cause only you can cure me

Says in my condition love's the best physician

He's prescribed a potion full of warm emotion

Every day a lovin' spoonful to be taken

It's the only way to stop this empty heart of mine from breakin'

Won't get better 'till you're back again

He told me, doctor's orders need your loving arms to hold me

Darling, now I know there ain't no doubt about it

I'm so hooked on your love, I can't live without it

You're away, but please don't treat me like a stranger

Doctor's orders say, one kiss from you and I am out of danger

Please say you understand how I feel, honey

I know you've got a lot of things on your mind

Oh, but I'm missing you so bad!

Please, oh, please, come on home

Doctor's orders say, there's only one thing for me

Nothing he can do " cause only you can cure me

Says in my condition love's the best physician

He prescribed a potion full of warm emotion

Now I know there ain't no doubt about it

