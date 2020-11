La canción del día de Herrera: ‘Cotton fields’ de Creedence Clearwater Revival

Este martes amanecemos con un clásico del blues americano en la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘Cotton fields’ de Creedence Clearwater Revival.

“Es la historia de una canción…

Allá por el año 68 se había compuesto esta pieza clásica del blues norteamericano que habían cantado los Beach Boys.

Pero hoy me he querido traer esta versión que hizo un año después aquella banda inolvidable deJohn Fogerty llamada Creedence Clearwater Revival”

Letra de la canción ‘Cotton fields’ de Creedence Clearwater Revival

When I was a little bitty baby

My mama would rock me in the cradle

In them old cotton fields back home

It was down in Louisiana

Just about a mile from Texarkana

In them old cotton fields back home

Oh, when them cotton bolls get rotten

You can't pick very much cotton

In them old cotton fields back home

It was down in Louisiana

Just about a mile from Texarkana

In them old cotton fields back home

When I was a little bitty baby

My mama would rock me in the cradle

In them old cotton fields back home

It was down in Louisiana

Just about a mile from Texarkana

In them old cotton fields back home

Oh, when them cotton bolls get rotten

You can't pick very much cotton

In them old cotton fields back home

It was down in Louisiana

Just about a mile from Texarkana

In them old cotton fields back home

When I was a little bitty baby

My mama would rock me in the cradle

In them old cotton fields back home

It was down in Louisiana

Just about a mile from Texarkana

In them old cotton fields back home

In them old cotton fields back home

