La canción del día de Herrera: "Khai dreams" de Sunkissed

En la canción del día, Carlos Herrera cuenta la historia de tres hermanas de Arizona, "muy jóvenes, frescas, originales, hermosas" que hacen música indie. La música indie es música independiente. Dice Herrera que son muy originales y suenan muy bien. Se llaman Sunkissed, y cantan "Khai Dreams".

Khai Dreams

So slowly a sunlit dream pulls me out of sleep

Feel the morning through the blinds

I get to thinking 'bout your sunkissed face

And a quite place where I could give you all my time

You know I wanna be your rock, my love

You know I wanna be your light

In darkness, how you find me just in time

To tell me what I needed to hear

So if you don't know what you need

You can leave it all to me

Don't want you worried 'bout a thing

I know you'd do the same for me

'Cause you're so lovely, you're so lovely

I can't help but fall for you, love

When you love me, it's so lovely loving you

Oh-oh, oh-oh

So lovely loving you

Oh-oh, oh-oh

So softly a tender breeze brush against my knees

On a summer afternoon

I get to thinking 'bout the hazy days

Under August shade that I used to spend with you

I didn't realize it was all I wanted, what I had

My riddled heart, I had to cradle back together just to see

It's all like magic to me, you do magic, baby

When you love me, you're so lovely

I can't help but fall for you, love

When you love me, it's so lovely loving you

Oh-oh, oh-oh

So lovely loving you

Oh-oh, oh-oh

So slowly a sunlit dream pulls me out of sleep

Feel the morning through the blinds

I turn my head to meet your sunkissed face

In this quite place, I can give you all my time

Besado por el sol

Así que lentamente un sueño iluminado por el sol me saca del sueño

Siente la mañana a través de las persianas

Me pongo a pensar en tu cara besada por el sol

Y un lugar tranquilo donde podría darte todo mi tiempo

Sabes que quiero ser tu roca, mi amor

Sabes que quiero ser tu luz

En la oscuridad cómo me encuentras justo a tiempo

Para decirme lo que necesitaba oír

Así que si no sabes lo que necesitas

Puedes dejármelo todo a mí

No quiero que te preocupes por nada

Sé que harías lo mismo por mí

Porque eres tan adorable

Eres tan adorable

No puedo evitar enamorarme de ti, amor

Cuando me amas

Es tan encantador amarte

Oh, oh, oh

Tan encantadora amándote

Oh, oh, oh

Así que suavemente un suave cepillo de brisa contra mis rodillas en una tarde de verano

Me pongo a pensar en los días nublados bajo la sombra de agosto que solía pasar contigo

No me di cuenta de que era todo lo que quería, lo que tenía

Mi corazón lleno tuve que volver a estar juntos sólo para ver

Todo es como magia para mí

Haces magia, nena

Cuando me amas

Eres tan adorable

No puedo evitar enamorarme de ti, amor

Cuando me amas

Es tan encantador amarte

Oh, oh, oh

Tan encantadora amándote

Oh, oh, oh

Así que lentamente un sueño iluminado por el sol me saca del sueño

Siente la mañana a través de las persianas

Volveré la cabeza para encontrarme con tu cara bronceada

En este lugar tranquilo puedo darte todo mi tiempo