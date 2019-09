La canción del día de Herrera: 'Good Morning Starshine' de Hair

Es la historia de una canción poco antes de que den las 7. Hace 50 años, en el 69 se estrenaba una comedia musical irreverente, que recogía, desde luego, alguna parte del movimiento ante Vietnam, revolución cultural, hippie, contracultura.

El mundo se movía y los autores lo vieron y crearon 'Her', y en 'Her' de Good Morning Starshine que cantó Oliver. Duró poco tiempo, pero digamos que el tiempo que lo hizo antes de ser director de industria farmacéutica le saco jugó a un par de canciones. Y esta es una.

LETRA:

La da da da, da da da, da da da, da da da da da

da da da, da da da, da da dad a, da da da da da?.

Good morning starshine

The earth says hello

You twinkle above us

We twinkle below

Good morning starshine

You lead us along

My love and me as we sing

Our early morning singing song

Gliddy gloop gloopy

Nibby nobby nooby

La la la lo lo

Sabba sibby sabba

Nooby abba dabba

Le le lo lo

dooby ooby walla

dooby abba dabba

Early morning singing song

Good mornin' starshine

There's love in your skies

reflecting the sunlight

in my lover's eyes

Good morning starshine

so happy to be

My love and me, as we sing

Our early morning singing song

Gliddy gloop gloopy

Nibby nobby nooby

La la la lo lo

Sabba sibby sabba

Nooby abba dabba

Le le lo lo

dooby ooby walla

dooby abba dabba

Early morning singing song