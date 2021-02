La canción del día de Herrera: ‘Por la boca vive el pez’ de Fito & Fitipaldis

¡Es lunes! Y nada mejor que empezar el día con la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘Por la boca vive el pez’ de Fito & Fitipaldis.

“Es la historia de una canción…

2006, un triple disco de platino que hablaba de que ‘Por la boca vive el pez’, no muere, vive. Era el gran Fito Cabrales.

Algo, lo que me invade

Todo viene de dentro

Nunca lo que me sacie

Siempre quiero, lobo hambriento

Letra de la canción ‘Por la boca vive el pez’ de Fito & Fitipaldis

Algo, lo que me invade

Todo viene de dentro

Nunca lo que me sacie

Siempre quiero, lobo hambriento

Todo me queda grande

Para no estar contigo

Sabes, quisiera darte

Siempre un poco más de lo que te pido

Sabes que soñaré

Si no estás, que me despierto contigo

Sabes que quiero más

No sé vivir solo con cinco sentidos

Este mar cada vez guarda más barcos hundidos

Tú eres aire, yo papel

Donde vayas yo me iré

Si me quedo a oscuras

Luz de la locura ven y alúmbrame

Alguien dijo alguna vez

"Por la boca vive el pez"

Y yo lo estoy diciendo

Te lo estoy diciendo otra vez

Dime por qué preguntas

Cuánto te he echao' de menos

Si en cada canción que escribo, corazón

Eres tú el acento

No quiero estrella errante

No quiero ver la aurora

Quiero mirar tus ojos del color de la Coca Cola

Sabes que soñaré

Si no estás, que me despierto contigo

Sabes que quiero más

No sé vivir solo con cinco sentidos

Este mar cada vez guarda más barcos hundidos

Tú estás conmigo siempre que te canto

Hago canciones para estar contigo

Porque escribo igual que sangro

Porque sangro todo lo que escribo

Me he dado cuenta cada vez que canto

Que si no canto no sé lo que digo

La pena está bailando con el llanto

Y cuando quiera bailará conmigo

La vida eterna solo dura un rato

Y es lo que tengo para estar contigo

Para decirte lo que nunca canto

Para cantarte lo que nunca digo