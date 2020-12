Canciones de internet y redes sociales

Hoy en HISTORIAS DE LA MÚSICA (Mar Amate. Alberto Herrera y Fernando Salaverri), contamos que los e-mails, Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter, etc., han sustituido a los christmas. Aquí traemos canciones que hablan de Internet, de las redes sociales y que cuentan historias de lo más variado. LA INFIDELIDAD DE LA ERA INFORMÁTICA de JORGE DREXLER en 2006. VIRTUAL INSANITY (LOCURA VIRTUAL) de JAMIROQUAI en 1997. ATRAPADOS EN LA RED por TAM TAM GO de 1999. Mi PC de JUAN LUIS GUERRA de 1998. WHO CARES (A QUIEN LE IMPORTA) de PAUL McCARTNEY en 2018 y SPLISH, SPLASH (SALPICANDO, SALPICANDO) de BOBBY DARIN en 1958, incluida en la Banda sonora de la película TIENES UN E-MAIL en 1998.