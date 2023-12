Carlos Herrera responde a Juan del Val por lo que dice sobre Pedro Sánchez: "Me han criticado"

Este domingo, Juan del Val cerraba la promoción de su última novela titulada 'Bocabesada'. El escritor y colaborador, publicaba el libro el pasado mes de septiembre y comenzaba la promoción en 'El Hormiguero'. Tres meses después, echaba el cierre en 'La Roca', el programa presentado por su mujer, Nuria Roca.

"Yo le dije a Juan, si no somos los primeros, pues los últimos", desvelaba la presentadora, explicando el motivo de promocionar el libro semanas después de su salida. "Es el último programa del año y yo he venido aquí para contaros lo mejor", añadía Del Val antes de dar comienzo a la entrevista.

Las palabras de Juan del Val sobre Pedro Sánchez en La Sexta

Durante un momento de la conversación, el colaborador de Pablo Motos hablaba abiertamente de Pedro Sánchez, asegurando que le cae "mal", un comentario que no ha pasado desapercibido en redes sociales. María José Navarro ha querido compartir las palabras del escritor con Carlos Herrera para conocer su opinión de primera mano. Escucha el momento en el siguiente audio.

Audio Juan del Val en el programa 'La Roca' de La Sexta





"A mí me cae mal Pedro Sánchez", afirmaba rotundamente Del Val, antes de argumentar por qué lo piensa. "Vamos a ver lo primero es el presidente del Gobierno y por tanto sus acciones que creo que algunas fueron interesantes en la primera legislatura respecto al política social, pero él como ser humano, yo no le conozco personalmente, pero a través de lo que yo veo, que puede haber algo de prejuicio pero no lo creo, a mí es una persona que tiene cosas que yo que yo detesto en las personas", comenzaba diciendo.

En este punto, ponía varios calificativos a Sánchez: "Por ejemplo, el victimismo, el es llorica. La gente le critica y él dice, me han criticado. Claro, eres el presente gobierno, yo soy un tertuliano de segunda, de tercera o de primera, no lo sé, y me frien, con toda esa presión del gobierno, ¿cómo no te van a criticar muchacho?"

"Es truquero, es victimista y luego hay una cosa que a mí me desespera en un político que es que no tiene ideología, yo puedo decir que no tiene principios, pero yo lo que digo es que no tiene ideología", sentenciaba en su entrevista en La Sexta.

La respuesta de Carlos Herrera al colaborador de Pablo Motos

Tras escucharlo, Carlos Herrera no se mordía la lengua y preguntaba con rotundidad: "¿Y dónde está el problema?" A lo que María José Navarro contestaba: "Ya sabes, se tocan estas cosas desde determinados lugares y se levantan muchas ampollas, pero tiene todo el derecho del mundo a decir lo que le de la gana".

Críticas a Taburete por su actuación en los Premios Forqué

Tras este momento, la colaboradora de 'Herrera en COPE' ha seguido repasando los momentos que están marcando la actualidad en las redes sociales en su sección 'Fruta Pelada'. Willy Bárcenas, también ha recibido multitud de críticas tras su actuación en la gala de los Premios Forqué.

El cantante de Taburete terminó su actuación con un "Viva el cine español y viva España", una afirmación que no ha gustado a todos y por la que ha recibido multitud de comentarios negativos. Además, ha sido acusado de haber hecho playback en la gala, unas palabras de las que se ha defendido.

"Muy orgulloso de que te acusen de hacer playback cuando no lo has hecho. Y viva España, siempre!", sentenciaba en su cuenta de la red social X (anteriormente Twitter).





Tras escucharlo, Herrera ha contestado con la misma pregunta que hacía al oír las declaraciones de Juan del Val: "Vuelvo a preguntar lo mismo, ¿dónde está el problema?".