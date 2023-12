Un doctor en psicología facial revela el gesto que no debes hacer si quieres ocultar una mentira

¿Alguna vez has intentado ocultar algo, pero tu cara te ha delatado? Se dice que la cara es el espejo del alma y es que en muchas ocasiones no podemos evitar que nuestras emociones salgan a la luz, ya que nuestro rostro lo dice todo por nosotros, aunque no le pongamos palabras.

En 'Herrera en COPE' hemos querido profundizar en este asunto y para ello hemos preguntado a la persona que tiene más conocimiento y dominio de la psicología facial, el doctor Julián Gabarre.

Este morfopsicólogo es el mayor experto en el mundo en psicología facial y su fijación por los rasgos de la cara vienen desde su infancia. De pequeño pasó días enteros con las vacas, con tan solo 9 años ya era pastor en Grañén, su pueblo de Huesca. Pasaba tanto tiempo con ellas que aprendió a distinguirlas y se dio cuenta de que cada una tenía un rostro distinto según su comportamiento.





Ese niño creció y siguió mirando caras siendo pinche, peón comercial o administrativo. Después estudió Derecho y psicología y las caras siguieron siendo su particular motivación y objeto de estudio. A día de hoy, ha sido el primero en realizar un estudio científico que demuestra cómo podemos deducir y conocer la conducta y las competencias de cualquiera de nosotros a través del rostro.

Los rasgos faciales que indican que alguien es propenso a mentir o inseguro

En su paso por los micrófonos de COPE, ha comenzado explicando aquellos rasgos faciales que indican que una persona es propensa a mentir, a derrochar dinero o que indican inseguridad, poniendo como ejemplos a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

"Sánchez tiene un marco de rostro bastante ancho y si vieran la aleta de la nariz derecha es inerte, no hay. Solo hay un poquito en el izquierdo. Sabemos que aquellos con la aleta derecha de la nariz inerte son personas que hay cuestionar todo lo que digan", ha comenzado apuntando.

En cuanto a la nariz, "donde se junta con la frente, entre ceja y ceja, es muy estrecho, eso indica que por dentro está la parte del cerebro de la ética y es pequeña y, por tanto, restrictiva".

El marco de la cara, también es esencial: "Si es ancho, todo lo que transmita con una boca grande ya en sí nos dice que es una persona gastadora, el dinero de los demás no tiene valor. El marco ancho transmite seguridad y fuerza en las elecciones. En cambio, Feijóo tiene un marco estrecho que es inseguro. Transmite inseguridad, indecisión y timidez de manera inconsciente, al ir a transmitir es restrictivo".

Analizar los rasgos faciales en una entrevista de trabajo

Por otro lado, Gabarre explica que son muchas las empresas que analizan los rasgos físicos de los candidatos antes de contratarlos y les resulta muy útil. "Las empresas que nos confían la selección de personas, sin hablar con nadie, hacemos estudios. Las empresas están que triplican ventas gracias a esos estudios", asegura el experto, y es que "la cara de un aspirante lo dice todo. Qué importante es para un empresario decirle el grado de confiabilidad de esta persona".

La confianza según tu rostro

Por último, el doctor en psicología facial ha explicado por qué, en algunos casos, la gente que resulta atractiva genera una mayor confianza a los demás. "Puede ser porque nosotros llamamos la ley de la armonía, al haber unas partes más simétricas agradan más. Pero eso también hay que interpretarlo, también existe la armonía del estafador. Cuanta más armonía, hay más equilibrio, pero movimiento en la persona para crear".

"La nariz sola no va por la calle andando, va con una frente, unos pómulos, etc. El todo es mayor que la suma de las partes, hay que relacionarlo todo para estudiarlo", concluye.