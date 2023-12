Carlos Herrera habla del décimo que dicen ganará la Lotería de Navidad: "Con esto que he dicho..."

No queda nada. Es este viernes. La Lotería de Navidad de este año se celebra, como viene siendo costumbre, el día 22 de diciembre. Hay quien no tiene ningún décimo comprado y hay quien ya tiene sus números bien atados. Sea como fuere, Carlos Herrera ha querido comentar varios de los detalles de este momento de comunión nacional en torno a las pedreas y los niños de San Ildefonso y se ha mojado con uno de los números que, dicen, será el que dé la gran alegría de este año.

Carlos Herrera desgrana varios aspectos de la Lotería de Navidad

Este mismo lunes, Herrera ha querido comenzar desde primera hora destacando lo evidente: "Faltan pocos días, por ejemplo, para el sorteo de Navidad. Que es ese algo que tanto nos gusta a los comunes. El sorteo de Navidad, comprar un décimo por tradición o una participación", ha destacado sobre una costumbre de gran raigambre entre la sociedad española.

Y es que, tal y como cuenta Carlos, "hay enfermos de esto que ven y, madre mía, qué ruina. Veinte pavos, o veintialgo si lo compras fuera de la administración", gastándose auténticas fortunas todos los años en unos pedacitos de ilusión numerados. "Y así hay quienes no descansan hasta tener al menos una terminación de las diez. ¡Las diez terminaciones!", se sorprendía un Herrera que ha seguido explicando cómo es el comportamiento de tantos y tantos amantes del gran sorteo de las Navidades.





"Pues de un número acabado en cero hasta un número acabado en nueve. Que al menos les toque un reintegro, ¿verdad?", preguntaba el periodista almeriense.

La realidad del sorteo de la Lotería de Navidad es en realidad mucho más cruda de lo que muchos creen. Aunque usted haya conocido a alguien a quien le tocó un quinto o un cuarto premio (ni hablemos del Gordo), las posibilidades de que le pase a usted puede, casi todas las veces, quedarse en una mera ilusión.

"Y tentar a la suerte de una cosa que, cuando reparte, es quizá el sorteo que menos posibilidades, dicen los que saben, los García-Pelayo de esto, que menos probabilidades hay de que te toque", ha contado Herrera. "Te toca más la Primitiva si juegas o hasta el Euromillones, pero ¿sorteo de Navidad?", preguntaba sin darle muchas esperanzas a los oyentes de Herrera en COPE.

La fe de la gente en Doña Manolita

Lejos del negativismo o de querer convertirse en una especie de pájaro de mal agüero en unas fechas tan señaladas, Carlos Herrera ha querido seguir destacando algunas de las cuestiones más llamativas del sorteo de la Lotería de Navidad que se celebra este 2023. Y es que, una de las cosas que más llama la atención, es la fe de quienes participan: "Sin embargo, es una feliz tradición. Y estos días hay colas y colas frente a las administraciones de lotería", algo que él mismo ha podido comprobar.

"El otro día, dando una vuelta por Madrid, la cola de Doña Manolita, que está ahí, al lado de la calle Preciados, pues llegaba, no sé, hasta el barrio de Usera. Era una barbaridad", exageraba un Herrera que, aun así, ha querido analizar qué se puede esconder tras el fenómeno de esta mítica administración de lotería.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Si uno da una vuelta por la Puerta del Sol de Madrid y sus inmediaciones, por donde se encuentra Doña Manolita, podrá comprobar qué es de lo que habla Herrera: "Cuando además están en la puerta vendiendo los vendedores portátiles, vamos a llamarlo así, los mismos números de Doña Manolita, con un incremento que si vale veinte, te lo venden a veintidós", ha contado sobre lo que se puede ver estos días en las ajetreadas calles de la capital.





"Y dicen, es que da muchos premios Doña Manolita. Sí. Doña Manolita da muchos premios porque vende mucho, gracias a que hay mucha gente que cree que da muchos premios", ha explicado, un fenómeno similar al del pueblo catalán de Sort: "Es lo que le pasa a la Bruixa d'Or en Sort, que también da muchos premios porque es que vende mucha cantidad. Y es que vende mucha cantidad, porque la gente compra mucho. Y por eso dan más premios. No porque esté tocada", ha rematado un Herrera que ha querido hablar en última instancia de una de las noticias más comentadas: el número que dicen ganará el Gordo.

El número al que apunta la inteligencia artificial

Cautela, lo primero. Es una noticia que ha salido publicada en diversos medios. Y es que el boom de la inteligencia artificial se ha intentado adelantar a los gritos de felicidad de los niños de San Ildefonso. Carlos Herrera, tras este repaso que ha realizado sobre el sorteo, no ha querido dejar pasar la oportunidad de comentar lo que se sabe, por si usted quiere, este año, probar suerte con los consejos más tecnológicos.

Para este año, "dice la inteligencia artificial que este año el número puede acabar en cinco, con gran premio", ha comentado Carlos Herrera. Eso sí, Herrera se ha querido escudar: "Ahora con esto que he dicho, alguno pensará, y yo no tengo un cinco, maldita sea. Buscando un cinco como sea", algo que puede darse tras conocer los detalles sobre cómo dice la tecnología que será el premio del Gordo. "Lo dice la inteligencia artificial, eh, no yo. Quede constancia", ha querido aclarar.