Nuria Roca: la operación que cambió su vida, su curiosa llegada a televisión, y cómo conoció a Juan del Val

Nuria Roca es una de las presentadoras de televisión más reconocidas de nuestro país desde la década de los año noventa. A lo largo de todos estos años, la comunicadora ha ido alimentando un extenso currículum en radio y televisión, en el que se encuentran algunos de los programas más recordados por la audiencia española.

Sus comienzos televisivos fueron en Canal 9 en el año 1994, en el programa 'La Sort de Cara', en este mismo canal presentó entre los años 1998 y 2000 el espacio 'Fem Tele'.

Su primera gran oportunidad fue en el año 1998, cuando Chicho Ibáñez Serrador se fijó en ella para presentar 'Waku Waku', uno de sus programas más recordados en TVE'. En este espacio se consolidó como una de las grandes promesas de la pequeña pantalla en nuestro país, hasta el punto que en 1999 tuvo la oportunidad de compartir con Ramón García las campanadas en la televisión pública para dar la bienvenida al año 2000. Ese mismo año presentó 'La casa de tus sueños', también dentro del ente público.

Todas esas oportunidades en la Televisión Pública sirvieron para que su popularidad fuese en aumento, hasta que llamó a su puerta la televisión privada, llegando al punto de conseguir trabajar en la mayoría de las cadenas generalistas de nuestro país.

En el año 2000, Telecinco la contrató para ponerse al frente del espacio 'Buenas tardes' y en el año 2001 presentó junto a Maribel Casany y Llum Barrera el formato 'Nada Personal'. Un años después, Nuria Roca dio el saltó a la interpretación, debutando como actriz en la serie 'Javier ya no vive solo', producción de Emilio Aragón.

En el año 2003, la presentadora se enfrentó al reto de ponerse al frente de un reality con 'La isla de los famosos' en Antena 3, al mismo tiempo presentó en 2004 el programa 'UHF' en la misma cadena.

Dos años después, Nuria Roca aterriza en la cadena privada Cuatro, donde se puso al frente del espacio 'Nos pierde la fama', formato que fue cancelado. Con la llegada de 2007, se hizo cargo del concurso 'Gran Slam' en la misma cadena.

Desde entonces, Nuria Roca ha tenido la oportunidad de presentar diferentes programas en la mayoría de las cadenas de televisión de nuestro país, e incluso ser la imagen de uno de ellos. En el año 2011 comenzó sus emisiones el canal Divinity de Mediaset, un canal dedicado a la mujer, y Nuria Roca se convirtió en el rostro encargado de las promociones y de enlanzar el contenido televisivo con los contenidos que la cadena emitía a través de su web.

A partir de entonces, Nuria Roca ha sido protagonista en otros programas de televisión y también de radio, hasta el año 2018, cuando se confirma su fichaje por Atresmedia y más concretamente por 'El Hormiguero'. En estos cuatro años, la presentadora ha vivido momentos muy importantes para su carrera junto a Pablo Motos. En febrero de 2021, Nuria Roca protagonizó uno de los instantes más relevantes de la historia reciente de nuestra televisión cuando tuvo que sustituir a Pablo Motos tras haber dado positivo en covid-19.

Por aquel entonces, Nuria Roca ya se había convertido en una de las colaboradoras más importantes del espacio de 'Trancas y Barrancas', participando cada semana en la tertulia de actualidad junto a Pablo Motos, Tamara Falcó, Cristina Pardo y Juan del Val.

Debido a su éxito y a su experiencia, Nuria Roca comenzó la temporada televisiva 2021-2022 poniéndose al frente de 'La Roca', un magazine de entretenimiento y actualidad que se emite cada domingo en La Sexta y que sustituyó al programa, ya desaparecido, de Cristina Pardo, 'Liarla Pardo'.

Su experiencia como actriz

Nuria Roca ha participado también en varias series de televisión. Dese su aparición en 'Javier ya no vive solo' junto a Emilio Aragón, donde apareció en 20 capítulos. Después, la presentadora hizo sus 'pinitos' en otras series conocidas como '7 vidas', 'Aída' o 'La que se avecina', donde únicamente apareció en un capítulo. En 2022 llegó otra gran oportunidad con la serie 'Madres. Amor y vida', serie en la que apareció en 8 ediciones.

La operación que cambió su vida

Han sido varias las ocasiones en las que Nuria Roca ha hablado abiertamente de su pasado y de su lado más personal. En este sentido, hace unos años, Pablo Motos desveló en 'El Hormiguero' uno los momentos personales más importantes de la presentadora valenciana, que solucionó gracias a su paso por los quirófanos.

"Se operó de las orejas de soplillo", explicaba el presentador sin que Nuria Roca se lo esperase: "Yo no quería contarlo porque es un trauma. Imagina tu infancia. Yo salía de la piscina tapándome las orejas de soplillo y ahora lo sigo haciendo porque eso no se me olvida. Sueño que se me despegan".

De sus planes como arquitecta a ser estrella de la televisión

En 1994, cuando tuvo su primera oportunidad delante de las cámaras, Nuria Roca se encontraba volcada en sus estudios de arquitectura. La primera oportunidad en televisión llegó cuando estaba preparando su viaje de fin de carrera. Aquella oportunidad en Canal 9 era simplemente una motivación para ahorrar algo de dinero y poder pagar parte de la mitad del viaje. Como siempre ella ha dicho, su llegada a televisión fue una mera "casualidad" y todo se desarrolló de una manera natural y sin buscar nada.

Su relación con Juan del Val

Sobre todo en los últimos años, la carrera televisiva de Nuria Roca ha transcurrido de forma paralela a la de Juan del Val, escritor y conocido en el mundo de la televisión por ser guionista de 'El Hormiguero'. En este sentido, su desparpajo delante de las cámaras y sus a veces comentadas críticas le han llevado a ser un habitual de varias mesas de opinión, como es la de 'El Hormiguero' o la de 'La Roca'.

En este sentido, Nuria Roca y Juan del Val no han tenido nunca problema alguno en hablar de algunos aspectos de su relación y también de anécdotas que han marcado su matrimonio, cómo fue el momento en el que se conocieron.

Juan del Val llevaba mucho tiempo intentando entrevistar a la que años después se convertiría en su mujer. En este sentido, el periodista se presentó en un plató en el que Nuria Roca estaba trabajando y le propuso hacer esa entrevista. En un primer momento, la valenciana se negó en un primer momento porque tenía que coger un avión para ir a Valencia. Pero, Juan del Val consiguió llevarla al aeropuerto para poder hacer la entrevista durante el camino. Al final, la presentadora perdió dos aviones porque la conversación se alargó más de lo esperado.

Con la excusa de enseñarle la entrevista, Juan del Val consiguió una segunda cita, aunque se le olvidó llevarla para que la presentadora la pudiese leer. Dos años más tarde, Nuria Roca y Juan del Val pasaron por el altar en El Puig en Valencia. Durante sus casi 22 años de matrimonio, ambos han formado una gran familia con tres hijos en común. Ahora, las redes sociales guardan muchos de esos momentos, tanto del pasado como del presente de la familiar 'Del Val - Roca'.