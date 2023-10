El gesto de la madre de Juan del Val que le cambió la vida cuando era niño: "Cumpliendo condena"

Todo lo que dice el periodista y escritor Juan del Val tiene, de una u otra forma, repercusión en la sociedad. Como una figura referente en los medios de comunicación y la televisión, su opinión cobra gran relevancia, independientemente de que sea mejor o peor acogida por la sociedad. Así las cosas, este martes se ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para presentar su último libro 'Bocabesada', así como para echar la vista atrás y recordar aquellos sucesos de su pasado que le han hecho llegar a donde está hoy.

De hecho, durante la entrevista ha desvelado un episodio durante su infancia que le cambiaría la vida gracias a su madre. Reproduce el siguiente audio para saber qué ocurrió exactamente y por qué le ha hecho ser quien es hoy:

Audio



Temas aparte, Juan del Val ha recordado su juventud, cuando se apuntó tanto a Juventudes Comunistas como a catequesis para adultos. Una decisión que él mismo ha definido como de "un chaval desconcertado que no terminaba de encontrar". Así, ha recordado que el problema "no era el sitio, sino yo". Dentro de sus inquietudes, estaba aquello de escribir cosas y de esta forma comenzó a meter la cabeza en el periodismo. "Empiezo a entender que el mundo es un lugar que te puede acoger bien y muchos periodistas taurinos me atendieron con cariño y empecé a trabajar de esa manera furtiva en El Independiente".

De hecho, allá por el año 1991, cuando él acababa de comenzar en esta profesión, acababan de empezar los ordenadores. "No había tocado uno en mi vida. Esto sucedió en torno a febrero del 91 y en julio estaba editando una página, maquetando, corregía los textos y eso en base a echarle tiempo y ganas, y ese empuje de salir de un sitio de donde no me gustaba", ha agregado.

También ha asegurado que cree en el destino, pero más aún "en la suerte", refiriéndose a su papel como escritor. Otra de sus grandes facetas es la política, algo que le viene desde que era niño. "Era bastante friki", ha confesado. "Recuerdo a mi abuelo materno, que era muy rojo, y perdedores de la guerra, y siempre se vivía la política con bastante intensidad. En el 82 tenía 12 años, cuando ganó Felipe González, lo recuerdo como un acontecimiento de felicidad y a partir de ahí era un aspecto importante de la vida y siempre me ha interesado la política".

Reproduce el siguiente audio para escuchar la entrevista completa:

Audio