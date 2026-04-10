¿Te imaginas predecir una catástrofe natural gracias a un satélite? Ya es posible gracias a una tecnología española

España se ha puesto al frente de un ambicioso proyecto espacial europeo para la prevención de desastres. La Agencia Espacial Española coordina el programa Scaplus, una constelación atlántica de satélites que busca ayudar en emergencias reales como incendios o inundaciones. Así lo ha explicado su director, Juan Carlos Cortés, en una entrevista con Pilar García de la Granja en el programa 'Mediodía COPE'. El proyecto, liderado por España y Portugal, representa un salto cualitativo en la observación de la Tierra.

Una constelación para emergencias

El objetivo principal de Scaplus es dotar a España de "autonomía de datos para la toma de decisiones, en el caso de catástrofes, emergencias, pero también para luchar contra desafíos globales, como el cambio climático y seguimiento de recursos", según ha detallado Cortés. Esta nueva red es una ampliación del programa inicial ESCA, donde España aporta 8 satélites y Portugal otros 8. Ahora, la nueva constelación sumará 3 potentes satélites más.

Satélites más grandes y potentes

Los nuevos satélites "son mucho más potentes", ha afirmado el director de la Agencia Espacial Española. A diferencia de los de la constelación original, que pesan unos 60 kilos, los nuevos dispositivos "están en el rango de los 250 kilos". Este aumento de tamaño y capacidad permitirá obtener información mucho más precisa y detallada de la superficie terrestre.

La superioridad tecnológica de la constelación Scaplus se basará en su equipamiento. Contará con "3 satélites con sensores ópticos de alta resolución, sensores infrarrojos, probablemente un RADA, y también con una carga de seguridad que tiene que ver con temas de inteligencia de señales", ha desgranado Juan Carlos Cortés. Esta combinación permitirá una vigilancia exhaustiva y polivalente.

Inversión y plazos del proyecto

El proyecto Scaplus cuenta con una importante inversión pública. El Gobierno destinará 325 millones de euros para su puesta en marcha y se espera que genere más de 200 millones de euros en contratos para la industria nacional. Según las previsiones de la Agencia Espacial Española, la constelación comenzará a funcionar en un plazo de 5 años.