¿Por qué 200 chimpancés de Uganda han pasado de vivir en paz a estar en 'guerra'?

Una comunidad de chimpancés que vivía en paz y armonía en el Parque Nacional de Kybale, en Uganda, se ha visto inmersa en una espiral de violencia desde el año 2015. Lo que antes era colaboración se ha convertido en un conflicto abierto entre dos bandos que ha dividido al grupo, según ha desvelado un estudio publicado en la revista Science tras 30 años de investigación.

El origen del conflicto

Ana María Fidalgo de las Heras, presidenta de la Asociación Primatológica Española, ha explicado en el programa 'Mediodía COPE' de Pilar García de la Granja que la causa principal podría ser el tamaño del grupo, que supera los 200 individuos. Según la experta, en una sociedad tan compleja "es difícil mantener en el tiempo" la cohesión cuando el número de miembros aumenta, ya que existen coaliciones, alianzas y grupos familiares con sus propias dinámicas.

Estas fricciones internas surgen por la competencia por la comida, la reproducción y el espacio. En el mundo de los chimpancés también existen líderes que, aunque no son elegidos por votación, logran imponerse. Fidalgo de las Heras ha señalado que el liderazgo "no siempre tiene que ser liderado por los machos, sino también por otros individuos, hembras o incluso familias".

Una escalada de violencia letal

La presidenta de la Asociación Primatológica Española también ha documentado que los chimpancés "son capaces de coordinarse para atacar a otros individuos del propio grupo, de grupos vecinos, o para la caza". Estos ataques coordinados y sostenidos en el tiempo contra el bando rival demuestran su capacidad para la cooperación en actividades agresivas.

El conflicto escaló a partir del año 2021, afectando incluso a los más pequeños. Se estima que la violencia entre los dos grupos ha causado la muerte de al menos siete machos y 17 crías, aunque los investigadores no descartan que la cifra real de víctimas sea todavía mayor.

¿Es posible la reconciliación?

Agustín López Goya, director de biología del Zoo de Madrid, ha explicado también en 'Mediodía COPE' que las reconciliaciones, de producirse, ocurren "a nivel de individuo". Según López Goya, los chimpancés son animales "muy políticos" que "valoran mucho las relaciones personales", así que no pierde la esperanza de que el conflicto se solucione aunque sea a largo plazo.

Los chimpancés valoran muchísimo las relaciones personales" Agustín López Goya director de biología del Zoo de Madrid

Ambos expertos coinciden en que el término 'guerra' no es aplicable a este caso, ya que este concepto humano se asocia a causas ideológicas. En el caso de los primates, se trata de una competición por recursos. Sin embargo, López Goya admite que esta violencia "puede llegar a desembocar en conflictos mucho mayores", aunque insiste: "yo no los llamaría guerras".