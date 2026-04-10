"Los propietarios del 8% de las viviendas están empezando a venderlas y es porque ya no es rentable alquilarlas por el tope al precio y el miedo a impagos"

En el programa 'Herrera en COPE', el analista Alberto Herrera ha desgranado en la sección 'El Foco', junto a Jorge Bustos, una de las grandes paradojas del mercado de la vivienda en España. Aunque la vivienda lleva casi dos años siendo la principal preocupación de los españoles, las medidas aplicadas para proteger a los inquilinos están provocando un efecto adverso: la reducción de la oferta de pisos en alquiler.

El cambio de estrategia de los fondos

Según ha explicado Herrera, los grandes fondos de inversión, que poseen el 8% del parque de alquiler en España, están modificando su estrategia. La actual ley de vivienda ha impuesto límites a la subida del alquiler, lo que ha mermado su rentabilidad. A esto se suman otros factores como el miedo a los impagos, la dificultad de los desahucios y los cambios de normas constantes, llevando a estos propietarios a concluir que "vender les sale más a cuenta".

Intentando proteger al inquilino acabas reduciendo las casas que tiene disponibles" Alberto Herrera

Esta situación genera una contradicción que el propio analista ha resumido de forma contundente: "Intentando proteger al inquilino acabas reduciendo las casas que tiene disponibles". Las consecuencias directas son un descenso en la oferta de pisos, una subida generalizada de los precios y un retraso en la edad de emancipación de los jóvenes. El problema se agrava si se considera que en España solo un 24% de la población vive de alquiler, frente a más del 30% de la media europea, y el parque de vivienda social es de apenas un 2%, sin capacidad para compensar la reducción del mercado privado.

Un mercado tensionado por los precios

Este cambio de rumbo de los inversores se produce en un contexto de fuerte encarecimiento de la vivienda. Según datos de la tasadora Tinsa, el precio se ha disparado un 14,3% en el primer trimestre del año, rozando los 2.000 euros por metro cuadrado. De hecho, el valor de los pisos nuevos y usados se encuentra ya solo un 4,5% por debajo de los máximos históricos de 2007, con una demanda que no frena pese a la incertidumbre.

EFE/Luis Tejido Vivienda en construcción en Bilbao, en una imagen de archivo.

La inestabilidad geopolítica actual, marcada por la guerra en Oriente Medio, ha provocado un repunte del euríbor a 12 meses, anticipando un encarecimiento de las hipotecas. Susana de la Riva, portavoz de Tinsa, explica que, si bien "esta subida de la inflación y el incremento del coste hipotecario podría frenar la demanda", no está claro que sea suficiente para enfriar el mercado inmobiliario.

Escucha más sobre vivienda El coste de oportunidad de una vivienda, por Marc Vidal | Salida de Emergencia Salida de Emergencia Escuchar

En contraposición, De la Riva señala un efecto que podría impulsar aún más los precios: "La vivienda siempre ha sido un bien refugio ante episodios inflacionistas". Esta dualidad, que atrae a inversores, se refleja en crecimientos interanuales intensos en provincias como Toledo (23%), Madrid, Alicante y Castellón, mientras que solo Zamora registra un descenso del 3,8%.

Aumentar la oferta, la única solución

Ante este complejo escenario, Alberto Herrera ha insistido en que la solución pasa inevitablemente por otro camino: "aumentar la oferta, no queda otra". En su análisis, ha destacado que "los mercados no obedecen a órdenes, responden a incentivos", sugiriendo la necesidad de replantear las medidas actuales para que al sector privado le resulte atractivo poner viviendas en el mercado.

Una idea que ha compartido Jorge Bustos, quien ha afirmado que la clave está en "construir". Sin embargo, ha señalado el principal obstáculo para ello: la "enorme regulación" y la lentitud de los trámites burocráticos que, a día de hoy, desincentivan a los constructores a elevar la oferta de nuevas viviendas que necesita el mercado.