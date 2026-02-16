"Las mafias se hacen pasar por bufetes de abogados; te piden el móvil, 20 euros, país de origen y dicen que en un día consiguen el documento para regularizar tu situación"

Alberto Herrera ha advertido en el programa 'Herrera en COPE' sobre una práctica fraudulenta que se ha intensificado a raíz de la reciente regularización de inmigrantes. Se trata de mafias que estafan a inmigrantes en el proceso de obtención del certificado de antecedentes penales, un documento indispensable para completar el trámite. Los migrantes deberán demostrar que llevaban cinco meses en España y que carecen de antecedentes penales relevantes. Como prueba de la estancia se admitirá el padrón, pero también otros documentos como un informe médico, un contrato de luz o un certificado de envío de dinero.

Así operan las mafias

Las redes de estafadores utilizan principalmente las redes sociales y portales de anuncios para captar a sus víctimas, haciéndose pasar por bufetes de abogados o gestorías. En sus anuncios, prometen conseguir el documento de forma rápida con reclamos como “obtén tu certificado de antecedentes rápido y fácil”. El contacto inicial a través de redes sociales deriva en una conversación por WhatsApp, donde solicitan el país de origen del interesado y un pago por adelantado de 20 euros.

La clave de la estafa reside en la promesa de celeridad, ya que estos certificados tienen una validez de pocos meses. Sin embargo, los estafadores no explican el procedimiento ni muestran ningún tipo de licencia. En muchos casos, tras recibir el dinero, no envían ningún documento. En otros, proporcionan certificados falsos, lo que agrava aún más la situación de la víctima.

Un riesgo que puede salir caro

Las consecuencias para los inmigrantes que caen en la trampa son graves. Además de la pérdida económica, la presentación de un documento falso conlleva la denegación automática del permiso de residencia. Pero el mayor peligro es que la víctima puede incurrir en un delito de falsedad documental, lo que supone que “el intento de regularizar su situación acaba empeorándola”, como ha señalado Herrera.

La advertencia de los sindicatos policiales

Varios sindicatos de policía y guardia civil ya están advirtiendo de que falsificar estos certificados es “relativamente fácil”. La razón es que, en muchos países de origen, estos documentos siguen siendo de papel y se presentan como una simple copia escaneada, sin medidas de seguridad antifraude efectivas que impidan su manipulación.

Europa Press 02/03/2024 Imagen de archivo de un agente de la Policía NacionalPOLITICA ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN SOCIEDADPOLICÍA NACIONAL

Desde los sindicatos policiales ya se “veía venir” que la regularización masiva iba a ser un “campo fértil para el fraude”. De hecho, calculan que la cifra de personas que se acogerán a este proceso podría ser el doble de la estimada por el Gobierno, superando el millón de solicitantes en lugar de los 500.000 previstos. En este contexto, se lamenta que “los mafiosos que que se forraron ya con las pateras, ahora se quieren forrar también con la regularización”.