Huelga en las gasolineras en el puente de mayo: consulta las horas a las que será más difícil repostar combustible

Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y UGT han convocado una huelga en las estaciones de servicio de toda España que amenaza con complicar los desplazamientos del próximo puente de mayo. La noticia, desgranada en el programa 'Herrera en COPE' dentro de la sección 'El Foco de Alberto Herrera', llega tras meses de negociaciones infructuosas con la patronal para un nuevo convenio colectivo.

Un convenio digno como principal reclamo

El principal objetivo de los paros es forzar un avance en la negociación del convenio colectivo del sector, actualmente estancada. Los sindicatos exigen un incremento salarial mínimo del 2% anual y una cláusula de garantía ligada al IPC real más un 0,5% para que la inflación no merme el poder adquisitivo de los trabajadores. Además, reclaman mejoras en la conciliación y una reducción de la jornada laboral.

Las organizaciones sindicales han calificado la oferta de la patronal como claramente regresiva e insuficiente, y su actitud en la mesa de negociación como inaceptable. Denuncian que, tras lograr avances parciales, las empresas han retrocedido, lo que consideran "una falta de respeto a la negociación colectiva".

Fechas clave para ejercer presión

La huelga se desarrollará en dos jornadas estratégicas. El jueves 30 de abril habrá un paro parcial entre las 12:00 y las 16:00 horas, coincidiendo con las horas centrales de la operación salida. El domingo 3 de mayo, el paro se extenderá durante toda la jornada, afectando a la operación retorno de un fin de semana en el que se prevén cerca de 8 millones de desplazamientos de largo recorrido.

La elección de las fechas no es casual, como se analizó en el espacio 'Clases de Economía' del programa 'La Linterna' de COPE. La subdirectora de ABC y experta económica, Yolanda Gómez, explicó que los sindicatos buscan ejercer la máxima presión posible: "lógicamente, cuando más presión pueden hacer es en el momento en que más daño pueden hacer a los clientes". A pesar de ello, Gómez expresó su deseo de que las partes lleguen a un acuerdo antes de los paros.

EFE Imagen de recurso de unos surtidores de gasolina y un camión de fondo

La crisis del combustible se agrava

Este conflicto laboral se suma a la incesante subida de precios de los carburantes, que ya ha provocado que algunas estaciones de servicio tomen medidas drásticas. Es el caso de la compañía Farruco, que ha decidido dejar de suministrar gasolina 98 y gasóleo A plus por el temor a vender a pérdidas debido a la extrema volatilidad del mercado.

El director de operaciones de la compañía, Iván Hernández Sáez, ha explicado la difícil situación que atraviesan: "Es un producto que podemos comprar a día de hoy muy caro, si no se vende y no podemos comprar y actualizar esos precios, tendríamos que vender a pérdidas". Esta incertidumbre ha sorprendido incluso a los responsables de las gasolineras, que aseguran haberse enterado de la huelga a través de los medios.

La volatilidad es tal que, según Hernández Sáez, "te puedo garantizar que puede estar bajando y en cuestión de una hora empezar a subir el precio", una situación que no entienden. Esta escalada de precios ha dejado prácticamente anulada la ayuda del Gobierno sobre los carburantes, con lo que se recomienda a los conductores planificar sus repostajes con antelación para evitar los efectos de la huelga.