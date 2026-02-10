"He mirado trenes para viajar hoy de Madrid a Andalucía; ¿cómo vas a tardar 11 horas si en coche tardas 5? ¿Qué va hasta Barcelona y vuelve?"

La confianza de los españoles en el sistema ferroviario se encuentra en un momento crítico. Casi un 60 % de los usuarios reconoce tener poca o ninguna confianza en el tren, según revela un estudio monográfico de 40 dB para El País. Esta crisis de credibilidad, analizada en el programa 'Herrera en COPE', persiste a pesar de que los sindicatos mayoritarios han desconvocado la huelga ferroviaria tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno.

Según ha explicado el periodista Alberto Herrera, los principales motivos que han erosionado la confianza son los constantes retrasos y cancelaciones, la falta de información cuando ocurren incidencias y las averías técnicas cada vez más frecuentes. Los usuarios, ha añadido, se quejan por este orden de los servicios de Cercanías, Media Distancia y AVE.

Un acuerdo 'histórico' bajo la lupa

Para atajar la crisis, el Ministerio de Transportes ha firmado un pacto con los sindicatos que el secretario general de SEMAF, Diego Martínez, ha calificado de "histórico". El acuerdo se centra en tres pilares: mejora de la inversión en infraestructuras, refuerzo de la seguridad y la incorporación de los profesionales necesarios para ejecutar las inversiones.

El pacto de 25 puntos contempla un incremento de inversión en mantenimiento de 800 millones de euros en 5 años, elevando el gasto un 38% en la red convencional y un 44% en alta velocidad. Además, incluye la incorporación de 3.600 nuevos trabajadores entre Adif y Renfe para, entre otros objetivos, internalizar cargas de trabajo.

Sin embargo, el acuerdo genera escepticismo. La experta económica Pilar García de la Granja ha sembrado la duda sobre su viabilidad: "te recuerdo que no hay presupuestos generales del estado, no sé dónde van a sacar este dinero". La visión más crítica la ha ofrecido el comunicador Carlos Herrera, quien tras las advertencias de los maquinistas sobre el mal estado de las vías, se ha preguntado: "¿Han tenido que morir 46 personas para que esto sea una realidad?", calificando la gestión de "miseria".

Viajes de 11 horas y carreteras colapsadas

Mientras tanto, la experiencia de los viajeros sigue siendo un calvario. Alberto Herrera ha expuesto en 'Herrera en COPE' que, a día 10 de febrero de 2026, un viaje en el tren más rápido de Málaga a Madrid se prolonga durante seis horas, pero otras opciones en el mismo día alcanzan las 10 y 11 horas de trayecto. "En coche tardas 5, ¿cómo que 11 horas?", ha cuestionado.

Esta situación, como ha apuntado el periodista Jorge Bustos, está provocando que el tráfico en las carreteras se incremente porque "la gente no se fía del tren". A esto se suma que la normalidad no está garantizada. García de la Granja ha advertido que "ningún tren superará los 250 kilómetros por hora por el estado de las vías" y que se mantiene la cancelación de los últimos trenes Madrid-Barcelona, mientras sindicatos minoritarios como CGT y el Sindicato Ferroviario mantienen los paros.

Renfe, Adif y Gobierno, en el punto de mira

El estudio de 40 dB también revela a quién señalan los usuarios. Aunque valoran positivamente la actuación de los servicios de emergencia y protección civil tras accidentes como el de Adamuz, la responsabilidad de las incidencias recae directamente sobre Renfe, Adif y el Gobierno de España. El resultado es que casi la mitad de los usuarios de tren en España se están planteando dejar de utilizarlo por la falta de confianza.