"No sé de dónde sacarán el dinero para invertir 1.800 millones de euros entre AVE y red convencional si no hay presupuestos generales aprobados"

La huelga del personal ferroviario ha llegado a su fin tras solo un día de paro, después de que los sindicatos mayoritarios alcanzasen un acuerdo con el ministerio. La noticia ha sido analizada en el programa 'Herrera en COPE', dentro de la sección 'Economía de bolsillo' conducida por Pilar García de la Granja y Jorge Bustos, donde se han desgranado las claves de un pacto que el sindicato de maquinistas SEMAF no ha dudado en calificar como histórico.

El secretario general de SEMAF, Diego Martínez, ha manifestado que se trata de "un acuerdo que creemos que es histórico para el ferrocarril". Según Martínez, el pacto recoge las principales reclamaciones de los trabajadores, enfocándose en tres pilares: la mejora de la inversión en infraestructuras, el refuerzo de las medidas de seguridad y la incorporación de todos los profesionales necesarios para ejecutar las inversiones acordadas.

Una inversión millonaria bajo la lupa

La periodista Pilar García de la Granja ha calificado el acuerdo como "toda una sorpresa", poniendo el foco en las cifras de la inversión. La empresa estatal Adif deberá elevar su gasto en mantenimiento un 38% en la red convencional y un 44% en la de alta velocidad. En total, el pacto de 25 puntos contempla un incremento de inversión en mantenimiento de 800 millones de euros en 5 años, aunque García de la Granja ha sembrado la duda sobre su viabilidad: "te recuerdo que no hay presupuestos generales del estado, no sé dónde van a sacar este dinero".

El acuerdo también incluye la incorporación de 3.600 nuevos trabajadores entre Adif y Renfe. En concreto, para Adif, el ministro Óscar Puente ha prometido tramitar una tasa de reposición específica de 2.400 plazas adicionales que se incorporarán de manera plurianual, a razón de 480 personas al año hasta 2030, con el objetivo de internalizar cargas de trabajo en el gestor de infraestructuras.

La crítica a la "miseria" de la gestión

El comunicador Carlos Herrera, en su monólogo en 'Herrera en COPE', ha ofrecido la visión más crítica del acuerdo, que llega después de que Óscar Puente dijera "sí a todo". Herrera ha destacado que el pacto se enfoca más en la garantía de seguridad que en mejoras laborales, pero ha lanzado una pregunta contundente tras las continuas advertencias de los maquinistas sobre el mal estado de las infraestructuras: "¿Han tenido que morir 46 personas para que esto sea una realidad?", calificando la gestión hasta la fecha de "miseria".

A pesar de la desconvocatoria de los sindicatos mayoritarios, la normalidad total no está garantizada. Pilar García de la Granja ha advertido que ningún tren superará los 250 kilómetros por hora por el estado de las vías y que se mantiene la cancelación de los dos últimos trenes de alta velocidad Madrid-Barcelona hasta finales de año. Además, dos sindicatos minoritarios, CGT y el Sindicato Ferroviario, mantienen los paros, dejando en el aire la completa normalización del servicio.