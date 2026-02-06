Los grandes simios también fingen: el descubrimiento que cuestiona la "exclusividad" de la imaginación humana

Este viernes, en la sección 'El Foco' del programa 'Herrera en COPE', el periodista Alberto Herrera ha expuesto un fascinante descubrimiento científico: los simios también fingen. Este hallazgo sugiere que, al contrario de lo que se pensaba, estos animales no solo reaccionan a lo que ven, sino que "pueden pensar en cosas que no están realmente ahí", es decir, que residen en su imaginación.

Un juego de imitación

La investigación se basó en un experimento con un bonobo. Los científicos le prepararon una merienda ficticia con platos y vasos vacíos. Tras simular que llenaban dos vasos con zumo y luego vaciaban uno, le preguntaron al simio dónde estaba la bebida. El animal "señaló siempre el correcto".

Para confirmar que el bonobo no estaba simplemente confundido, los investigadores le ofrecieron después un vaso con bebida real y otro con una imaginaria. El simio "elegía siempre la de verdad", demostrando así que sabía diferenciar perfectamente la realidad de un juego simbólico.

El eco de Jane Goodall

Alberto Herrera ha destacado la importancia de este hecho, que "cambia nuestra forma de verlos". Tradicionalmente se ha considerado que los animales viven anclados en el presente y que su mente es demasiado simple para imaginar. "Pero esto demuestra que no es así", ha afirmado el comunicador, trazando un paralelismo con el impacto que tuvo en su día el descubrimiento de Jane Goodall de que "los chimpancés usaban herramientas".

Alamy Stock Photo Jane Goodall

La ficción como motor evolutivo

Herrera también ha conectado esta capacidad con las tesis del historiador Yuval Noah Harari en su célebre libro 'Sapiens'. Según Harari, la ficción "es lo que hizo el ser humano para evolucionar", permitiendo la cooperación en grandes grupos. Los sapiens estaban diseñados para colaborar en grupos de hasta 150 miembros, pero las ficciones y las historias permitieron superar esa barrera.

Conceptos como "los primeros dioses", "el dinero", los reinos, las naciones, las empresas o las marcas son, en esencia, productos de la imaginación colectiva. Aunque este descubrimiento no implica que los monos vayan a dominar el mundo, como bromeaba Jorge Bustos, sí resulta revelador.

El hallazgo subraya una idea fundamental que ha expuesto Alberto Herrera para concluir: "es interesante saber que la imaginación no es exclusivamente humana".