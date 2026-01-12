"En Alemania el salario por hora es el doble que en España pero es que el número de horas trabajadas al año son 300 menos que aquí"

El drama de la fuga de cerebros en España ha sido puesto sobre la mesa en el programa 'Herrera en COPE', donde el periodista Alberto Herrera ha analizado junto a Jorge Bustos las cifras de un problema creciente. En lo que va de 2024, ya son 140.000 españoles, la mayoría jóvenes, los que han tenido que hacer la maleta por necesidad ante un mercado laboral que les da la espalda, con una tasa de desempleo juvenil que roza el 25 %.

Las cifras que explican el éxodo

Alberto Herrera ha destacado que uno de los datos más preocupantes es que "cada vez vuelven menos a España". La comparativa con otros países europeos es demoledora. En Alemania, por ejemplo, se trabajan de media 300 horas menos al año, pero se cobra "prácticamente el doble por hora". Esta brecha salarial, sumada a la crisis de la vivienda, crea un cóctel explosivo para la juventud española.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso de una calle de Luneburg, en Alemania

El acceso a la vivienda se ha convertido en la principal barrera. Según los datos expuestos por Herrera, un joven en España debe destinar el 90 % de su salario a la vivienda, una cifra que hace casi imposible la emancipación. Como consecuencia, "solo 1 de cada 4 jóvenes se ha emancipado a sus 30 años", lo que supone un retraso de cuatro años respecto a la media de países como Alemania, Reino Unido o Francia.

Pero Europa no es el único destino. Australia se ha posicionado como uno de los lugares preferidos por los jóvenes españoles debido a que "los salarios son tremendos". Herrera ha puesto un ejemplo muy gráfico: "Un camarero gana el triple que aquí". Esto permite a los jóvenes dedicar un 30 % de su sueldo a su vida, un cambio drástico frente al 90 % que deben destinar a la vivienda en España.

Un país hostil para su propio talento

Ante este panorama, el analista Jorge Bustos ha compartido una reflexión contundente, asegurando que "España se está convirtiendo en un país hostil para jóvenes formados, para sus propios jóvenes formados". Una afirmación que evidencia la gravedad de la situación, donde la generación "mejor formada de nuestra historia no encuentra la forma de quedarse en su país", en palabras de Herrera.

El resultado es un modelo que, según ha explicado Alberto Herrera, "importa cada vez más inmigración de baja cualificación y que exporta a jóvenes cualificados". Los que se marchan tienen idiomas, estudios superiores y edad productiva, lo que provoca una notable reducción de la capacidad de generar valor y el estancamiento del país en sectores de bajo valor añadido que impide que los salarios suban.

¿Por qué se van los que se van?

Alberto Herrera ha querido subrayar que el problema de fondo no reside en la llegada de inmigrantes, sino en las causas que expulsan al talento local. "No es un problema de inmigración, no es un problema de quién viene, sino de por qué se van los que se van", ha sentenciado. Con los jóvenes construyendo su vida y teniendo sus hijos fuera, no solo se pierden trabajadores, sino generaciones enteras.

Herrera ha concluido calificando la situación como "una fuga de talento, quizá de las más grandes de nuestra historia". Un fenómeno que agrava la crisis demográfica y económica, dejando a España sin una parte crucial de su futuro: su juventud mejor preparada.