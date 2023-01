Expósito tras vivir el acoso a Ayuso en la UCM: “La presidenta es una chica normal, eso no lo pueden soportar”

La Universidad Complutense de Madrid se vestía de gala este martes, coincidiendo con la festividad de San Francisco de Sales –patrón de los periodistas- para galardonar a sus “alumnos ilustres” entre los que se encontraban la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso y el director de ‘La Linterna’, Ángel Expósito.

Un acto que se vio ensombrecido por los ataques, insultos que recibía Díaz Ayuso de parte de algunos que habían asistido para increpar, acosar a la presidenta madrileña.

Unos hechos de los que Expósito fue testigo, de los que habló en su posterior discurso plasmando su sorpresa por lo vivido, "tener que reivindicar desde una Universidad, desde una Facultad, desde mi Universidad, el respeto, la educación, la libertad y la pluralidad, no me gusta nada, yo pensé que eso ya lo habíamos conseguido"; y que esta mañana recuerda en el ‘El Paseíllo del Tron’ en ‘Herrera en COPE’ .





Habla el director de ‘La Linterna’ de “un espectáculo lamentable, andaba por allí una mezcla entre nostalgia y pena”. Y acto seguido recuerda la lista de los galardonados como “alumnos ilustres” de la UCM: “Rafa Antón, un publicista extraordinario; Almudena Ariza; al actor Antonio de la Torre; a Isabel; a Miguel Trillo, fotógrafo histórico; a Suso de Torres, un consultor y Arturo Pérez-Reverte que no fue a recogerlo, no pude asistir”, así como la del año anterior,” la Reina Letizia, Pepa Bueno ,León de Aranoa, Vicente Vallés, Antonio Llorente, Álex Grijelmo..”.

A lo largo del programa se ha hecho referencia a lo ocurrido ayer en la Universidad y “hablabais de los insultos” dice Expósito que afirma “yo apunté porque no daba crédito y apunte directamente en las notas del teléfono decían: ‘Qué barbaridad, a una asesina van a galardonar’; ‘Ayuso pepera, los ilustres están fuera’; ‘Ayuso cucaracha, la Complu no escracha’; y llegaron a decir ‘Ayuso, tu madre tuvo que abortar’. Y sale Errejón; y sale el tal Subirats, que es ministro; la gente no lo sabe pero es ministro; sale Irene Montero hace un tuit Pablo Iglesias con la casa por rodeada de guardias civiles…”.





Isabel Díaz Ayuso en 'La Linterna': "Más que miedo, he sentido pena"





Tras lo vivido por la mañana en la Universidad Complutense, Isabel DíazAyuso estuvo en los micrófonos de ‘La Linterna’ donde confesaba que “más que miedo, he sentido pena". Recuerda Ángel que “me decía en un momento determinado que no se acostumbra a estar con un helicóptero encima de la cabeza” y añade el comunicador “claro, es que Isabel Díaz Ayuso, presidenta Comunidad de Madrid, es una chica normal; eso no lo pueden soportar, no lo pueden soportar”.

“El odio, el problema que tenemos es el odio”, señala Expósito. Ahora bien, comenta Herrera que a Ayuso “le han dado dos escaños más camino de la mayoría absoluta”, algo que ratifica Ángel “el rato de ayer fue duro, pero ayer cayeron otros 20.000 votos. Es que encima es contraproducente desde el punto de vista egoísta de quien le monta el escrache y compañía”.

Por último, concluye Expósito “ayer vivimos nostalgia; los recuerdos de juventud, muchos de ellos inconfesables en la Facultad; orgullo estar en una lista con esta gente y un puntito de pena porque en pleno siglo XXI, en universidad pública, tener que reclamar respeto y educación me pareció como dije en mi discurso que eso ya lo habían conseguido nuestros padres y nos lo estamos cargando”.