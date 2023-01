Ayuso responde a quienes le han acosado en la Complutense: "Más que miedo he sentido pena"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido este martes en 'La Linterna' a los ataques que ha recibido por la mañana en la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid.

'Ayuso asesina', 'Ayuso cucaracha', 'fascista fuera de la Universidad' o 'Ayuso, pepera, los ilustres están fuera' fueron solo algunos de los gritos que ha recibido esta mañana la presidenta de la región. "Por un lado, volver a la Universidad, a la facultad y a tu casa es precioso, porque te recuerda cómo eras como universitario. Siempre digo que es un alma que te tiene que acompañar y recuerdas los mejores años de tu vida", ha comenzado diciendo Díaz Ayuso. No obstante, también ha vivido lo ocurrido hoy con "mucha pena", ya que esto hace veinte años "no se veía".

"En la Facultad de Políticas de Somosaguas veías cómo la izquierda y el entorno de Batasuna se hacían fuertes con pancartas. Los demás nos fuimos a buscarnos la vida, trabajar y a hacer cada uno nuestras tareas, pero allí se quedaron unos cuantos, creando un cortijo y alimentando los odios", ha reprochado Isabel Díaz Ayuso.

En este sentido, la presidenta ha lamentado que esto no ha cambiado, sino que "ha crecido y está amparando por ministros del Gobierno". Por otro lado, Ayuso ha confesado que, pese a todo, evidentemente nadie se acostumbra a los gritos de 'asesina'. "No hay nada más grave que quitarle la vida a otra persona. En cuatro años nunca he tenido un solo problema con nadie", ha asegurado. Eso sí, desde que se están acercando las elecciones, ha confesado que hay un grupo que le persigue.

"Fue tal la vocación que tuve por la universidad pública que me ha dado pena, porque a muchos alumnos les han trasladado ideas diferentes y en lugar de haber pasado un día de celebración, nos hemos quedado con este", ha asegurado la presidenta. "Más que miedo, he sentido pena", ha reiterado. No obstante, Díaz Ayuso asegura ser "positiva". "Lo que tenemos que hacer es no echar fuego en esto, no seguir hablando de ello. Mañana es un día nuevo", ha concluido.