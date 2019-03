Como cada viernes, el 'Grupo Risa' ha visitado el estudio de Herrera para repasar los momentos más comprometidos de la semana. En esta ocasión, el trío de cómicos formado por David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco ha comenzado a repartir estopa por Alberto Herrera, el hijo del líder, que esta semana le reprochaba a su padre que no conociera a un baterista. “Él tampoco sabe quién soy yo”, le contestaba con gracia el locutor.

'Juan Antonio Alcalá' ha aprovechado para fantasear con ser hijo de Herrera, aunque el locutor le ha dicho que a veces se pone a reñir. “También quiero que lo hagas conmigo”, le ha respondido 'Alcalá'.

El apoyo de la Reina Letizia a la huelga feminista que se celebra este viernes ha colmado la paciencia de 'Peñafiel'. “No le paga nada de esto a doña Sofía”, ha dicho despistado.

El periodista le ha mandado un fuerte abrazo a 'Victoria Frigorífica'. Y es que, la sobrina del Rey sufrió la embestida de una vaquilla la pasada semana. “Tiene una tía que no ha sido pillada. Al revés, pilló hace tiempo todo lo que ha querido desde que conoció a su marido. ¿Quién es? Ellaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, que no estaba en la capea para no asustar a la vaquilla”, ha diho 'Peñafiel' en relación con doña Letizia.

En esta ocasión, el 'hit' musical de la semana ha venido de la mano de Herrera, que ha tirado de francés para deleitar a sus seguidores con una romántica canción.

“La gente que se quedó absorta viendo la ciudad”, fue la respuesta que Herrera dio al origen de la expresión “poner a alguien mirando a Cuenca”. 'Jesús Luis' lo ha felicitado por ser tan comedido, aunque después le ha reprochado que dedicara 'La hora de los fósforos' del miércoles a recrear escenas de la película '50 sombras de Grey'.

Nada comparado con el cabreo que se cogió cuando descubrió que Ion Uriarte fue actor porno de doblaje. Y en euskera.

El trío de cómicos ha inaugurado la sección 'Herrera pierde los papeles'. La primera víctima ha sido su hijo, al que le ha reprochado que no le enviara la pauta con los temas del programa. “Luego me azotas”, le ha respondido María José Navarro, presunta responsable del olvido.

Bobby ha aprovechado para felicitar el Día Internacional de la Mujer a todas sus compañeras y a “las alcaldesas que aún no tienen pregonero. Las de Cs, PP, Podemos, PNV... Todas. Y a las futuras alcaldesas” también, ha dicho.

El viernes que viene el Grupo Risa volverá al estudio de Herrera a repasar los momentos más comprometidos de la semana. Hasta entonces, que cada palo aguante su velaaaaaaaaaaaaaaaaa.