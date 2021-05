Los grandes éxitos de Eurovisión del Grupo Risa

Como cada viernes, el Grupo Risa ha vuelto al programa de Carlos Herrera para ponerle su peculiar 'espejito' y analizar los momentos más comprometidos del comunicador. En esta ocasión, el trío de cómicos formado por David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco aprovecha la resaca de Eurovisión con sus grandes éxitos. Pero antes, recuerdan uno de los educados momentos de Pilar García Muñiz al terminar su jornada laboral antes del fin de semana tras el último boletín de las 11 de la mañana.

Y ahora sí, llega el momento de hacer un repaso a la gala de Eurovisión de este año en la que ganó Italia. Y es aquí cuando aparece Jaime Peñafiel para recordarnos cómo quedaron los países tras las votaciones: “arriba, Italia, Francia, Suiza, república; y cierra la cola Países Bajos, España y Reino Unido, monarquía”. Además, Peñafiel denuncia que la canción italiana, la ganadora, le plagia con su peculiar saludo “señoras y señores”.

Luis del Olmo se atreve con su particular versión del ‘Ding a dong’ de Teach-In, mientras que Juan Antonio Alcalá recuerda el buen programa que hicieron el lunes en ‘Herrera en COPE’ especial Eurovisión, que sin embargo José María García no lo ve así. Saca a la luz García los fallos del programa al no saberse quiénes interpretan las canciones que ponen con su famosa frase “¿dónde está el servicio de documentación?”.

También Fernando Salaberri se apunta a la fiesta eurovisiva con otro hit, en esta ocasión a lo Betty Misiego.

Terminado el repaso a Eurovisión es el turno del padre Jesús Luis Sacristán, quien recuerda a Goyo González la forma en la que da paso al Ángelus y pide al Herrera que “cuide lo que digan los contertulios y compañeros en el programa”.

Y terminamos con el diario de Bobby.

Hasta aquí el Grupo Risa de este viernes. La semana que viene volverá con más. ¡Hasta entonces, que cada palo aguante su velaaaaaaaaaaaaa!