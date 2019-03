El comentario de Santi González en 'Herrera en COPE' del viernes 29 de marzo de 2019

Tiempo de lectura: 1



Hay varios asuntos, pero todos se resumen en uno, que se llama Sánchez. Él nos aparecía envuelto en banderas españolas mientras sus consejeros en el Tribunal de Cuentas trataban de retrasar el informe que apuntaba a la malversación de 421 millones de euros por la Generalidad. La consejera socialista Genaro emitió un voto particular contra el informe.

Miquel Iceta se ha desdicho de aquella manera sobre su predisposición a buscar una solución cuando el independentismo llegue al 65%. Ha tenido que salir Ábalos a decir que no era el momento y la gran Carmen Calvo a explicar que Iceta es antiindependentista, pero las declaraciones del primer secretario van configurando una hoja de ruta: el indulto cuando los golpistas sean condenados, el relator y ahora la autodeterminación, justo las condiciones de Torra para votar otra vez la investidura de Sánchez.

Los consejeros socialistas querían ocultar el informe hasta después del 28 de abril. Bueno, es que tienen un concepto alternativo de la transparencia. Otro es el asunto de Borrell, que ayer hizo un Carme Chacón ante una televisión alemana. Bueno, no exactamente, porque el entrevistador, Tim Sebastian, era un indocumentado impresionante, un manipulador y un mentiroso, pero Borrell estuvo fuera de lugar, especialmente él, que solía estar a la altura, recuerden el repaso a Oriol Junqueras, búsquénlo en Google. ¿En qué se equivocó? Nunca debió aceptar una entrevista en un programa que se llama ‘Zona de conflicto’. Nunca debió interrumpir la entrevista a los diez minutos y levantarse. Pero después no debió volver a sentarse para un cuarto de hora más. Sebastian era un periodista intoxicado por el golpismo como demostraron sus preguntas, pero su Ministerio tiene alguna responsabilidad en los éxitos independentistas por Europa. Luego está lo de los 41 senadores franceses, pero eso es casi todo. Para lo demás, el doctor Myself tiene a López Obrador.