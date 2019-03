Iceta abre la puerta a buscar “mecanismos” si el 65% de Cataluña quiere la independencia

El primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, Miquel Iceta, ha asegurado en una entrevista en Berria que "si el 65 por ciento de los catalanes quiere la independencia, la democracia deberá encontrar un mecanismo para encauzar eso".

Esta es su respuesta ante la siguiente pregunta: "El 47 por ciento de los votantes está a favor de la independencia. No es suficiente en su opinión, ¿y si fueran el 65 por ciento tampoco?. ¿Nunca, jamás?". "Si el 65 por ciento de la población quiere la independencia, la democracia deberá encontrar un mecanismo para encauzar eso, pero no en el último 'penalti', no con el 47 por ciento ni tampoco con el 51 por ciento".

El entrevistador prosigue y le pregunta si entonces debe hacerse con un referéndum acordado y Miquel Iceta precisa que "primero debe haber un acuerdo en el Parlamento y luego, la votación de la ciudadanía". Tras la publicación de esta entrevista, el primer secretario del PSC ha colgado un hilo en su cuenta de Twitter en el que "reitera su posición política de fondo" que resume en siete puntos: Defiende el diálogo dentro de la ley; recalca que es federalista convencido; cree en la España de todos y es contrario a la independencia.

4. Soy contrario a la independencia.

5. No creo que un referéndum sobre la independencia sea una solución para una sociedad dividida al 50%. — Miquel Iceta Llorens /❤️ (@miqueliceta) 27 de marzo de 2019

Además, deja claro que no cree que un referéndum sobre la independencia sea una solución para una sociedad dividida al 50%; cree que la solución es un pacto sobre autogobierno y financiación que cabe en un Estado autonómico o federal y considera que "convendría" que los ciudadanos pudiesen refrendar ese pacto.