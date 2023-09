La "situación estrambótica" que le confiesa Juanma Castaño a Carlos Herrera: "Cuanto menos"

Juanma Castaño, director y presentador de 'El Partidazo de COPE', repasa en 'Herrera en COPE' las principales claves que dejó la actualidad deportiva de este jueves que marcaron el programa de esta pasada noche y las que lo harán en este viernes 15 de septiembre, poniendo el foco, entre otros asuntos, en la primera convocatoria de Montse Tomé.

"Hoy se presenta la nueva seleccionadora española de fútbol femenino", comienza Juanma Castaño con Carlos Herrera este viernes, "el caso es que es Montse Tomé, lo hace a las 16:00 horas y dará su primera lista de convocadas para los dos próximos partidos de la selección, de la selección campeona del mundo".

El presentador de 'El Partidazo de COPE' recalca en 'Herrera en COPE' que "a esta hora, todavía no sabemos si las jugadoras aceptarán ser llamadas o no, porque no sabemos si los cambios que se han producido en la Federación son suficientes para que retiren su renuncia después de lo que pasó con Rubiales y Jenni Hermoso".

"Harán un comunicado después de mantener una reunión telemática hasta altas horas de la noche de ayer y hoy", explica el comunicador a Carlos Herrera, "insisto, decir si están disponibles o no es una situación cuando menos estrambótica debido a todo lo que se ha vivido en las últimas semanas y en el último año en la Federación".

Juanma Castaño acaba su comentario en 'Herrera en COPE' recordando que "hoy declara Rubiales en la Audiencia Nacional": "Vaya panorama todo".

