Lo que cambiaría Joseba Larrañaga de la celebración de la Nations League de España: "En su justa medida"

Joseba Larrañaga, presentador de 'El Partidazo de COPE', repasa en 'Herrera en COPE' las principales claves que dejó la actualidad deportiva de este lunes que marcaron el programa de esta pasada noche y las que lo harán en este martes 20 de junio, poniendo el foco, entre otros asuntos, en la celebración de España.

Los desagradables cánticos contra Gavi y el Barcelona durante la celebración de la Selección El centrocampista recibió el micrófono de las manos de Fabián para realizar un pequeño discurso, y el público le silbó y coreó "p***, Barça". 19 jun 2023 - 22:52





"Está claro que, en la vida, hay que celebrar todo lo que podamos e incluso algo más", comienza el comunicador, "y que, en el fútbol, los títulos, en este caso de selecciones, aparecen con cuentagotas". La Selección celebró ante los aficionados el título conquistado en la final de la UEFA Nations League ante la Croacia de Luka Modric y compañía. España volvió a proclamarse campeón once años después de su último triunfo en un gran torneo, la Eurocopa de 2012. En el WiZink Center, futbolistas y cuerpo técnico festejaron ante miles de aficionados que se dieron allí cita.

"Es por eso que la Federación quiso darle rango de gran título a la Nations League", señala Joseba Larrañaga en 'Herrera en COPE'. "Recepción real y mini baño de masas en el Palacio de los Deportes", destaca. Nada como un título para recuperar un cariño que parecía haberse perdido en parte tras muchos años de desencanto. Luis de la Fuente salió al escenario para confirmar la llegada de los internacionales, que fueron presentados uno a uno por su número de dorsal, aunque para el final quedaron los dos capitanes, Jordi Alba y Álvaro Morata, que salieron con el trofeo de campeones.

Lo que cambiaría de la celebración

Uno por uno, los 23 seleccionados que tocaron la gloria en Rotterdam fueron saliendo al escenario entre los aplausos y los vítores del público. Al final, el seleccionador Luis de la Fuente fue manteado por los jugadores antes de que sonara el mítico 'We are the Champions' de Queen. El seleccionador español resultó el más comedido de la gala. "Por supuesto que es necesario que los más jóvenes disfruten con esto, pero se presume un tanto exagerado con la Nations", reflexiona el presentador de 'El Partidazo de COPE'.

"Eso sí, ha servido para calmar el ambiente en el entorno de la Selección, en el entorno del seleccionador, y para afrontar los próximos retos con el camino más allanado y con más confianza", recalca Joseba Larrañaga en 'Herrera en COPE'. Aun así, hubo algunos momentos desagradables. Parecía que Jordi Alba había terminado su discurso en el que agradecía no sólo al público sino a los otros jugadores y al "anterior staff", pero remató los agradecimientos "al presidente Rubiales, a Luque y a Molina" y, lejos de corresponder con aplausos, una gran parte del público comenzó a silbar hasta que los silbidos se convirtieron en el cántico: "Corrupción en la Federación".

Fue el momento más complicado, sin contar con unos pocos seguidores que cantaron al jugador del Barcelona, Gavi, "Puta Barça" cuando este cogió el micro. En cualquier caso, esto sigue y en el futuro se abren nuevos objetivos para este grupo. "El siguiente será la Eurocopa, con la fase de clasificación previa incluida, y eso ya son palabras mayores", recuerda. "Sin querer ahorrar la fiesta a todos aquellos que lo disfrutaron, cada cosa en su justa medida", finaliza Joseba Larrañaga en 'Herrera en COPE'.

