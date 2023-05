Los insultos racistas a Vinicius, en el Tertulión de los domingos: "Hay que irse del campo"

Hablamos en el Tertulión de los domingos de la gran polémica del día vivida en Mestalla, en el partido entre el Real Madrid y el Valencia. En ese encuentro, vivimos como el encuentro se tuvo que parar durante casi diez minutos cuando Vinicius denunció al árbitro que estaba recibiendo insultos racistas por parte de algún aficionado de la grada de animación del Valencia. Tras continuar el partido, el brasileño acabó siendo expulsado después de un manotazo a Hugo Duro.





Manolo Lama, que pudo ver toda la polémica en directo en el estadio, criticó como todos los miembros del Tertulión los gritos racistas, pero pidió que el Real Madrid le aclarara a su jugador por qué no se une a LaLiga contra esas actitudes: “Todos estamos en el mismo lado de la trinchera pero el error es decir, que si es LaLiga y me llevo mal con ella, acusarla de no hacer nada. Que le digan a Vinicius que el Real Madrid no se adhiere a las denuncias de LaLiga, que alguien se atreva a decírselo”.

Paco González propuso claramente qué hacer con los que tienen esas actitudes: “El problema de verdad es el racismo y los insultos racistas. Lo peor son las Fiscalía y los jueces, como las de Barcelona y Madrid que cerraron los ataques racistas en el Camp Nou y en el Bernabéu. Esto se acabará cuando metan en la cárcel al que haga insultos racistas”.





Para Tomás Guasch, el problema viene porque el jugador brasileño es la estrella del Real Madrid: “Si Vinicius fuese blancos estaríamos igual porque es la estrella del Madrid; ya pasó con Cristiano. Al próximo que venga que sea echado para delante y sea la estrella del Madrid, tendrá problemas”. Pero Juanma dijo que “no es así, porque con Modric o Benzema no pasa eso”.

Por último, Roberto Palomar también opinó sobre lo que habría que hacer si se dan esos insultos racistas: “Yo creo que hay que irse del campo. En el momento en el que uno de mis jugadores se sienta herido, que se vayan del campo” Y Cañizares opina igual “Hay que hacerlo así pero hay que ver qué juez determina el cántico racista. Yo he elogiado la actitud del árbitro”.

La actitud de Vinicius en Mestalla

Durante el partido, además de los lamentables gestos racistas, también se criticó la actitud de Vinicius, que cuando fue expulsado se retiró haciendo gestos de descenso a Segunda División a la afición valencianista: “Mezclamos las dos cosas porque a Vinicius se le somete a un escarnio irresponsable y estaré siempre a favor de los que tengan tolerancia cero contra el racismo; y luego está la otra parte porque es inevitable caer. Es verdad que es un provocador nato. Es muy cruel que un jugador se dirija a toda una afición deseando que se vaya a segunda”.

Para Juanma Castaño, esta actitud es criticable: “Vinicius se ha equivocado tras la expulsión. Cuando te vas de Mestalla y dices que se vayan a segunda, está sembrando más odio para la próxima temporada”.





David Albelda, que también se encontraba en Mestalla, también acusó al brasileño: “El problema es que lo que ha dicho Ancelotti, que ha sido todo el estadio el que ha gritado 'mono, mono', ha calado. Han sido los energúmenos de turno; el resto del campo han sido los insultos típicos. Desde la primera parte, Vinicius ha estado con los dos deditos”.