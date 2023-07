La parte del cambio de imagen de LaLiga que no convence a Joseba Larrañaga: "Cercena lo que sucede"

Joseba Larrañaga, presentador de 'El Partidazo de COPE', repasa en 'Herrera en COPE' las principales claves que dejó la actualidad deportiva de este lunes que marcaron el programa de esta pasada noche y las que lo harán en este martes 4 de julio, poniendo el foco, entre otros asuntos, en el cambio de imagen de LaLiga.

"LaLiga cambia de cara", comienza el comunicador, "la Primera y la Segunda División se llamarán EA Sports e Hypermotion".

"Más allá del cambio de nomenclatura, la patronal quiere marcar una nueva era con nuevas cámaras, un universo sonoro y llegar a los más jóvenes", explica Joseba Larrañaga a Carlos Herrera.

"Ideas elogiables, claro, pero los periodistas no podrán seguir hablando de otras cosas que no sean los partidos, las cámaras no miran a los palcos", enumera el presentador de 'El Partidazo de COPE', "no se verá lo que la patronal entienda que va en contra de sus intereses y eso en cierta forma supone cercenar lo que sucede dentro de un estadio".

"Del caso Vinicius, algún paso adelante", expone Joseba Larrañaga, "la Policía a partir de ahora tendrá la potestad de proponer al árbitro la suspensión de un partido si detecta actos racistas o discriminatorios y todo lo que se haga en ese sentido será poco".

Más en 'El Partidazo de COPE'

En 'El Partidazo de COPE' de este lunes, David Sánchez, Luis García, Tomás Guasch, Dani Senabre y Guille Uzquiano analizaron también la decisión de la juez de archivar la denuncia de Alex Baena a Fede Valverde tras su incidente en el Santiago Bernabéu, la noticia de Pedro Morata sobre las cuentas del FC Barcelona, el interés de culés y madridistas por Arda Guler, la jornada en Wimbledon y la etapa del día del Tour de Francia. El programa lo cerró la sección Km. 42 con Chema Martínez.