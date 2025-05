El lugar en el que Paco González y Manolo Lama colocan a Ancelotti en la historia del Real Madrid: "La cuenta es clara..."

Carlo Ancelotti dirige este sábado ante la Real Sociedad su último partido como entrenador del Real Madrid. El italiano ha pasado 6 temporadas en el banquillo del Bernabéu, repartidas en dos etapas, y su próximo reto será dirigir a la selección brasileña. Se marcha como el entrenador más laureado en la historia del club y con el homenaje que merece por su gran trabajo.

El homenaje del bernabéu a su entrenador con más títulos

Carlo Ancelotti no es solo el único entrenador de la historia que ha ganado las 5 grandes Ligas Europeas: Francia con el PSG (2013), Italia con el Milán (2004), España con el Real Madrid (2022 y 2024), Alemania con el Bayern (2017 y 2018) e Inglaterra con el Chelsea (2010). Como técnico blanco ha conquistado 3 Champions League, 2 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 2 Copas del Rey, 2 Supercopas de España y 1 Copa Intercontinental. Un total de 15 trofeos, uno más de los que conquistó Miguel Muñoz.

Cordon Press Carlo Ancelotti ha ganado 3 Champions League como entrenador del Real Madrid.

las palabras de ancelotti

"Estos días son de mucha emoción, no estoy triste, estoy muy contento, se ha acabado una etapa muy importante en mi trayectoria. He intentado hacer todo lo que podía por este club, lo hemos conseguido, nos vamos felices y contentos teniendo en cuenta que antes o después este día tenía que pasar", explicó el italiano en rueda de prensa. Ancelotti desveló que se va a entrenar a la canarinha porque "no tengo ganas de entrenar a otro club, el futuro inmediato es hacerlo bien con Brasil. No quería traicionar al Real Madrid con otro club, y voy a una selección que tiene más historia en el fútbol".

¿Dónde está el italiano en la historia?

Este sábado, antes del encuentro ante la Real Sociedad se ha debatido en Tiempo de Juego qué lugar ocuparía Carlo Ancelotti en la historia de los entrenadores del Real Madrid y casi todos los comentaristas han llegado a la misma conclusión. Estaría en el segundo lugar, aunque no todos coinciden en quién es el mejor técnico de la historia de la entidad.

Alamy Stock Photo Xabi Alonso será el próximo entrenador del Real Madrid

"Número 2, el 1 es Don Vicente del Bosque", apuntaba Manolo Lama, el primero en contestar a la pregunta de Paco González. Miguel Ángel Díaz también lo ubicaba en la segunda posición: "Uno Miguel Muñoz, dos Ancelotti, tres Del Bosque", aseguraba el inalámbrico del Real Madrid. Tomás Guasch afirmaba: "Ponle el dos". Llegaba el turno de Poli Rincón: "Miguel Muñoz, Ancelotti, Zidane". El único que variaba su respuesta era Guille Uzquiano: "Yo el uno por los títulos que ha ganado. Me gusta mucho la imagen que ha dado del club, pero si hablamos de números puros y duros le doy el uno".

"Yo estoy entre el uno y el dos", decía Paco González. "Tres Copas de Europa él y otras tres Zidane y yo valoro en un entrenador del Real Madrid la Copa de Europa. En jugadores hablo de mi gusto, te puede gustar más un centrocampista que un delantero, pero en números es indiscutible", dejaba claro. "Para elegir entrenador el gusto influye, pero en el Real Madrid la cuenta es clara".

