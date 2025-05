Paco González reacciona al emotivo acto de homenaje a Modric: "Enhorabuena al Real Madrid y enhorabuena a la Real por participar de la grandeza de este momento"

Madrid - Publicado el 24 may 2025, 18:12 - Actualizado 24 may 2025, 18:28

El jugador croata Luka Modric dijo adiós este sábado al Real Madrid. Un adiós, con ovaciones constantes antes y durante los 86 minutos que estuvo sobre el terreno de juego que se cerraron con un pasillo sobre el terreno de juego por parte del Real Madrid y la Real Sociedad, con abrazos sentidos con todos sus compañeros y cuerpo técnico, incluído con un Carlo Ancelotti que también se despidió del Bernabéu este sábado, y con su excompañero Toni Kroos.

EFE Modric se abraza con Toni Kroos en su último partido en el Bernabéu

Además, su mujer -Vanja- y sus tres hijos le esperaron en la banda para acompañarle en un día muy especial, lleno de emociones que le hicieron imposible contener las lágrimas

la carrera de modric

Modric llegó al Real Madrid en 2012 y ha sido un jugador esencial en una de las épocas más brillantes del equipo blanco. En las trece temporadas en las que ha defendido al club de Chamartín, ha conseguido 28 títulos: 6 Copas de Europa, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España.

Modric es uno de los cinco jugadores que a lo largo de toda la historia del fútbol han logrado ganar 6 Copas de Europa, y es el jugador con el mayor número de títulos en los 123 años de vida del Real Madrid.

A nivel individual, Modric ganó en 2018 el Balón de Oro, el Premio The Best al Jugador de la FIFA y fue designado Jugador del Año de la UEFA. Ha formado parte en 6 ocasiones del Once Mundial FIFA FIFPro y ha sido designado 2 veces como Mejor Centrocampista de la Champions League.

Modric ha disputado 590 partidos con el Real Madrid, en los que ha marcado 43 goles. Además, ha ganado 1 Balón de Oro y 1 Balón de Plata del Mundial de Clubes.

Cordon Press Luka Modric en su presentación con el Real Madrid.

Con su selección de Croacia, ha jugado 186 partidos y tiene el récord histórico de internacionalidades con su país. Ganó el Balón de Oro del Mundial 2018 en Rusia y el Balón de Bronce del Mundial 2022 en Catar.

la opinión de paco gonzález

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, Paco González se rindió al acto de homenaje realizado por el Real Madrid y aplaudió también el gesto de la Real Sociedad: "Enhorabuena a Madrid, porque lo ha hecho con gusto y con cariño. Pero enhorabuena a la Real por participar de la grandeza de este momento de despedida".

Paco González habló también del colegiado Melero López y elogió su comportamiento en este momento del encuentro: "Y al árbitro por entender que esto se merecía este momento".