Manolo Lama hace su once histórico del Real Madrid y se olvida de uno de sus jugadores favoritos: "Voy a poner un 3-4-3"

Publicado el 24 may 2025, 17:46 - Actualizado 24 may 2025, 18:15

Este sábado Modric y Ancelotti le dirán adiós al Santiago Bernabéu. Dos figuras que han marcado una etapa en el Real Madrid. El jugador croata llegó al club blanco en 2012, proveniente del Tottenham y en estos 13 años en los que ha estado en las filas madridistas ha conseguido seis Copas de Europa, seis Mundiales de Clubes, cinco Supercopas de Europa, cuatro Ligas, dos Copas del Rey y cinco Supercopas de España. En total, 28 títulos en 590 partidos. Además, ha marcado 43 goles y ha dado 95 asistencias.

EFE Tifo dedicado a Modric en su despedida del Real Madrid

Por su parte, Ancelotti entre su primera y segunda etapa en el Real Madrid ha conquistado 11 títulos divididos en: tres Champions League, tres Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes, dos Ligas de España, dos Copas del Rey y una intercontinental.

Entre todas estas victorias, hay que destacar la 'Décima' Champions League ganada en Lisboa ante el Atlético de Madrid, en 2014.

EFE Tifo dedicado a Ancelotti en su despedida del Real Madrid

el once de manolo lama

Dos figuras que ya son históricas en el Real Madrid. Por eso, Manolo Lama aprovechó en 'Tiempo de Juego' para dar su once histórico favorito. El primer elegido fue Casillas. El portero madridista no solo le dio un Mundial y dos Eurocopas a la Selección Española, sino que también se convirtió en 'San Casillas' con el Real Madrid. "Voy a poner defensa de tres", continuó diciendo. Por eso, eligió a "Sanchís, Sergio Ramos y Roberto Carlos". En el centro del campo "Kroos, Di Stéfano, Modric y Zidane". Y en la delantera: "Cristiano, Puskas y Gento". "No creo que con este equipo bajara el Real Madrid", terminó diciendo.

La falta más notable en el once histórico del narrador del Real Madrid es la de Raúl González Blanco, una insignia del equipo madridista. El jugador marcó 323 goles en 741 partidos con el Real Madrid en todas las competiciones. Mientras que en la Liga, transformó 228 tantos en 550 partidos. Por su parte, con la selección española, hizo 44 goles en 102 partidos.

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).