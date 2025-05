Lo que echan en falta Paco González y Manolo Lama en el homenaje a Modric y Ancelotti: "Un poco extraño"

Madrid - Publicado el 24 may 2025, 17:59 - Actualizado 24 may 2025, 18:00

Este sábado 24 de mayo pasará a la historia del Real Madrid por ser el último día de Carlo Ancelotti al frente del banquillo merengue y también por ser el día del adiós de Luka Modric al equipo blanco.

adiós a ancelotti

Carlo Ancelotti ha dirigido al Real Madrid en una de las etapas más exitosas en los 123 años de vida del equipo blanco y se ha convertido en el entrenador con más títulos de la historia merengue: 3 Copas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 2 Copas del Rey y 2 Supercopas de España. En total, 15 títulos durante las seis temporadas en las que ha pertenecido al club madridista.

EFE Última rueda de prensa de Ancelotti ante de un partido con el Real Madrid.

“Carlo Ancelotti forma parte ya para siempre de la gran familia madridista. Nos sentimos orgullosos de haber podido disfrutar de un entrenador que nos ha ayudado a conseguir tantos éxitos y que, además, ha representado los valores de nuestro club de manera ejemplar”, fueron las palabras de Florentino Pérez en el comunicado del equipo blanco.

modric

Modric llegó al Real Madrid en 2012 y ha sido un jugador esencial en una de las épocas más brillantes del Real Madrid. En las trece temporadas en las que ha defendido la camiseta blanca, ha conseguido 28 títulos: 6 Copas de Europa, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España.

Modric es uno de los cinco jugadores que a lo largo de toda la historia del fútbol han logrado ganar 6 Copas de Europa, y es el jugador con el mayor número de títulos en los 123 años de vida del Real Madrid.

900/Cordon Press Luka Modric saluda aficionados del Santiago Bernabéu a la conclusión de un partido.

A nivel individual, Modric ganó en 2018 el Balón de Oro, el Premio The Best al Jugador de la FIFA y fue designado Jugador del Año de la UEFA. Ha formado parte en 6 ocasiones del Once Mundial FIFA FIFPro y ha sido designado 2 veces como Mejor Centrocampista de la Champions League.

Modrić ha disputado 590 partidos, en los que ha marcado 43 goles. Además, ha ganado 1 Balón de Oro y 1 Balón de Plata del Mundial de Clubes.

homenaje

Antes del comienzo del encuentro, se rindió un homenaje a ambas leyendas del Real Madrid con sendos tifos en los fondos.

EFE Tifo dedicado a Modric en su despedida del Real Madrid

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, Paco González y Manolo Lama echaron en falta un detalle de ese homenaje: Solo se podía ver por Real Madrid Televisión.

"No sé si entiendo muy bien la pelea del Madrid con la Liga en ceder o no las imágenes de antes y después de los partidos. No sé si la entiendo muy bien. Creo que no. Pero en días como hoy, la entiendo un pelín menos. Creo que esta imagen… Verla en todo el mundo, que luego se verá, pero no la estás viendo en directo, que es cuando te provoca una emoción distinta Parece un poco extraño. O sea, solo en Real Madrid Televisión", apuntó Paco.

EFE Tifo dedicado a Ancelotti en su despedida del Real Madrid

Manolo Lama siguió en la misma línea y añadió lo siguiente: "Me parece sorprendente que mucha gente me pregunte. Esto es ningunear el nombre de dos leyendas. Es verdad que lo puedes ver por Real Madrid Televisión, es evidente que lo puedes buscar ahí, pero vamos, yo creo que hoy no es el día de ningunear a dos leyendas del Madrid en todas las televisiones del mundo. Y cuando lleguen los actos finales, todavía menos".