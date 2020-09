Luis Munilla: "Se acabó el primer asalto del combate entre los Messi y el FC Barcelona"

Se acabó el primer asalto del combate entre los Messi y el FC Barcelona, y digo combate porque aunque en el Barça hablan de tono cordial lo cierto es que la reunión de anoche en el Camp Nou terminó sin acuerdo y con Bartomeu dejando claro que no hay tu tía: que quieren que Messi se quede y de hecho lo que le ofrecen es renovar dos años más.

Así que la pelota está ahora en el tejado del jugador. Anoche cuando estábamos terminando el programa empezaban a llegarnos rumores desde Argentina de qué mes y ya no las tiene todas consigo y quien no descartaría quedarse este año en Barcelona para luego irse gratis al año siguiente, pero fin ya se sabe cómo es esto del fútbol partidas de ajedrez en las que cada uno juega sus bazas, filtra lo que le interesa y esperasun momento para poner en jaque al Rey. No sabemos si será así o si la cosa terminará en tablas pero miedito da acordarse de aquellas interminables partidas entre Karpov y Kaspárov. A ver si aligeran.