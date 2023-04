Juanma Castaño reflexiona con Carlos Herrera sobre el mérito de La Liga del Barça: "Tiene razón Xavi"

Juanma Castaño, presentador de 'El Partidazo de COPE' repasa en 'Herrera en COPE' las principales claves que dejó la actualidad deportiva de este lunes que marcaron el programa de esta pasada noche y las que lo harán en este martes 11 de abril, poniendo el foco, entre otros asuntos, en lo ocurrido con el FC Barcelona en su último partido de La Liga.

"Insiste Xavi, entrenador del Barça, en que hay que darle todo el mérito del mundo a su equipo por ganar esta liga", comienza el comunicador, "una liga que va a ganar con una diferencia importantísima sobre el segundo ocurra lo que ocurra prácticamente en los próximos días y partidos". Juanma Castaño remarca que "le saca 13 puntos al Real Madrid y tiene razón Xavi, tiene mucho mérito que con el juego que ha hecho el Barça esta temporada consiga ganar la Liga y lo haga con esta enorme distancia respecto a sus rivales".

"No hay liga que no tenga mérito, es el torneo de la regularidad y no hay que discutir el campeonato del Barça; solo se le puede discutir el juego que como ayer ha sido malo en muchos partidos, pero aun así el Barça es el mejor equipo de la Liga de largo", reflexiona Juanma Castaño.

El programa de ayer

En 'El Partidazo de COPE' de este lunes, los tertulianos Joseba Larrañaga, David Sánchez, Miguel Rico, Mónica Marchante, Dani Senabre y Guillermo Uzquiano también analizaron el 'caso Valverde - Baena', la victoria de Jon Rahm en el Masters de Augusta y el inicio de una nueva ronda de la Champions League.