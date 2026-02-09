Juanma Castaño: "Va a ser dura la travesía del Camp Nou hasta volver a los más de cien mil espectadores; es un ambiente raro, yo pensé que no iba a echar de menos Montjuic"

El regreso del FC Barcelona al Camp Nou está resultando ser una travesía complicada. Así lo ha analizado el periodista Juanma Castaño en 'El Tertulión de Tiempo de Juego', donde ha calificado el ambiente actual del estadio como "raro" y ha augurado un camino difícil hasta que el recinto pueda albergar de nuevo a más de 100.000 espectadores.

El comunicador ha llegado a confesar su sorpresa por la situación, afirmando que "pensé que no iba a echar de menos Montjuïc, pero yo creo que me parecía mejor que el Camp Nou todavía".

Laporta, entre la satisfacción y el disgusto

Por su parte, la periodista Helena Condis ha aportado la visión institucional del club. Según ha informado, el presidente Joan Laporta se encuentra satisfecho con la constructora Lima, pero a la vez está "disgustado" por no haber podido alcanzar la cifra de 62.000 aficionados en las gradas a principios de enero, como se había previsto inicialmente.

Esta situación obliga a tener paciencia, ya que el proyecto final del estadio aún tardará en materializarse. La instalación de la cubierta, que será de un estilo similar a la del estadio Metropolitano y que protegerá de la lluvia a todos los aficionados, es uno de los hitos más esperados. Sin embargo, el Camp Nou completamente terminado no será una realidad hasta dentro de unos años.

La información desvelada apunta a una fecha muy concreta para la finalización total de las obras. Tal como ha contado Condis, para que el Camp Nou esté terminado con la cubierta, "hasta finales del 2027, esto no va a ser una realidad". Un plazo que marca la hoja de ruta definitiva para el coliseo azulgrana y exige paciencia a socios y seguidores.