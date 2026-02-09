Esta historia continúa

El pasado sábado, en el municipio almeriense de Huércal-Overa, tuvo lugar la beatificación de Salvador Valera Parra, conocido como el Cura Valera. La carta pastoral con motivo de este acontecimiento fue firmada por tres obispos: el de Almería, Antonio Gómez Cantero; el de Cartagena, José Manuel Lorca; y el de Getafe, Ginés García Beltrán. Los dos primeros tienen que ver con las diócesis en las diócesis en las que sirvió Salvador Valera; el tercero, Don Ginés, resulta que es hijo de Huércal-Overa, y sus hermanos han tenido la delicadeza de pedirle que portara en procesión un relicario del nuevo beato. En vísperas de la beatificación, monseñor García Beltrán dijo que llevaría en sus manos a todo su pueblo, a sus padres y abuelos, a los que soñaron con este día. Porque en este pueblo de Almería, muy cercano también a la Región de Murcia, todos estaban ciertos de que su cura Valera era un santo, pero han tenido la santa paciencia de esperar más de 130 años para que la Iglesia lo proclamase. ¡Qué espectáculo ver a ese pueblo el pasado sábado!

Salvador Valera vivió en ese áspero siglo XIX en el que se incubaron tantas cosas para nuestra nación, buenas y malas. Fue un cura de pueblo, al estilo del cura de Ars, pero en mediterráneo. No desplegó grandes discursos, ni emprendió grandes reformas ni puso en marcha obras sociales. Su vida proclamaba en silencio la primacía de Dios, y que sólo en Él se ordena nuestra vida y, y sólo Él nos lleva a los demás. Y así todos recuerdan su actuación en la sublevación de los presos en el penal de Cartagena, o durante la epidemia de cólera que asolaba la zona, sus visitas constantes a los enfermos, su generosidad con los pobres, sus horas de confesonario.

Por supuesto, Salvador Valera dio su “sí” personal e intransferible a la llamada de Dios, pero pudo hacerlo porque fue hijo de la buena tierra de la Iglesia, en una época quizás no especialmente brillante. Seguro que también hoy, lejos del ruido y de las polémicas, siguen germinando los santos. Esta historia continúa.