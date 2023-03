¿Ha sentenciado el Barcelona la Liga?, en el Tertulión de Tiempo de Juego

En el Tertulión de Tiempo de Juego de los domingoshablamos de la victoria del Barcelona ante el Real Madrid que deja LaLiga casi sentenciada, al sacar los azulgranas doce puntos a falta de doce jornadas. Kessie le dio la victoria al Barça en el tiempo de descuento. El partido tuvo la polémica de un gol anulado a Asensio por fuera de juego cuando el resultado era 1-1.

Juanma Castaño: “Hay una pérdida de crdebilidad enorme cuando nos quejamos de un fuera de juego como el de hoy”

Paco González: “La emoción que queda es la cuarta plaza y el mogollón de abajo. El Madrid empieza a perder la Liga antes del Mundial. La Liga del Barcelona es pluscuamperfecta”

“Con la imagen parecía fuera de juego, pero cuando dibujan las líneas te dejan dudas”.

“A Ancelotti le venía bien decir que se merecían ganar y que tenía dudas con el fuera de juego. No es un partido para haber dicho que se merecían ganar”





Audio





Manolo Lama: “Si el Madrid gana la Champions, todo lo que gane el Barça no vale para nada. Si no la gana, todo lo que gane el Barça, vale doble”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Ancelotti es mal perdedor al dudar del fuera de juego. Cuando gana, saluda a los árbitros; cuando no, se queja. No me parece bien”





Emilio Pérez de Rozas: “Con este Madrid que tiene tantos altibajos, sí veía que se podía sentenciar la Liga. Llegar a los 100 puntos no me desagradaría. El Madrid puede ir en camino del cero de cero”.

Miguel Rico: “Emoción hay poca pero todavía hay Liga. Siempre insisto en que hay una primera vez para todo”

Tomás Guasch: “El Madrid no ha tenido la regularidad necesaria para pelear un torneo de la regularidad”.

“Yo no me he creído nunca lo de las líneas. A mi primero me parece fuera de juego y luego veo dos tíos iguales”.

Roberto Palomar: “Lo del fuera de juego te lo tienes que creer”

Siro López: “Estoy de acuerdo en lo que dice Manolo Lama. Aún ganando el Madrid, veía imposible la Liga; la empezó a perder a principios de Noviembre”.

Audio





David Albelda: “Si ya desconfiamos de las rayas del VAR, apaga y vámonos”

Santi Cañizares: “Visto en la televisión, es fuera de juego, lo tenemos claro”

Antonio Ruiz: “Al Real Madrid le ha faltado mucha ambición”.

El mal juego del Real Madrid

Paco González: “A Ancelotti le venía bien decir que se merecían ganar y que tenía dudas con el fuera de juego. No es un partido para haber dicho que se merecían ganar”

“El Madrid vuelve a fallar en los laterales y en el '9'”

Manolo Lama: “Kroos y Modric no pueden jugar dos partidos de muy alto nivel en la semana. El Madrid necesitaba piernas”

Miguel Rico: “El Madrid, que era el que se jugaba la Liga, ha ido a por la Liga los últimos quince minutos”





Roberto Palomar: “El Madrid no ha estado a la altura, le ha faltado finura para terminar, Benzema ha estado muy por debajo de su nivel”.

Siro López: “Creo que el Madrid sale fortalecido y con la idea de poder levantar la eliminatoria ante el Barcelona. En la primera parte ha sido mejor el Barcelona y en la segunda, en general, el Madrid ha sido mejor”.

Albelda: "Viendo los cambios he pensado que la plantilla del Real Madrid es mucho mejor; con eso le doy mucho mérito al Barcelona"

Cañizares: "El Barça tiene una cosa muy buena, que corre y se esfuerza mucho. Es el equipo de Europa que más corre"

Antonio Ruiz: “Al Real Madrid le ha faltado mucha ambición”.