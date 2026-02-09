FÚTBOL | BARCELONA
Laporta vuelve a utilizar su famoso "ganas de volver a veros"
El presidente dimite de su cargo para presentarse a la reelección el próximo 15 de marzo con la intención de "culminar la obra hecha" y mejorarla
Joan Laporta ha presentado este lunes su dimisión como presidente del FC Barcelona para poder concurrir a las elecciones del próximo 15 de marzo. Junto a parte de su directiva, ha manifestado su intención de "continuar, porque queremos culminar la obra hecha", una declaración que evoca a su famoso lema "ganas de volver a veros" con el que regresó al club y que lució en la pancarta que se puso a escasos metros del Santiago Bernabéu.
Un proyecto para continuar y mejorar
La candidatura de Laporta se fundamenta en la experiencia acumulada. "Sabemos cómo hacerlo, tenemos experiencia", ha señalado. El presidente ha defendido que cuentan con las personas adecuadas dentro del modelo de gobernanza del club para seguir adelante y ha añadido que "queremos también, si es posible, y siempre es posible mejorarla".
Confianza plena en la plantilla
Durante su intervención, ha hecho balance de los últimos cinco años, en los que ha recordado que "hemos ganado muchos títulos", aunque ha reconocido que "algunos se nos resisten". Sin embargo, ha querido dejar clara su total confianza en el equipo actual. "Con esta plantilla, en cualquier caso, los éxitos seguro que vendrán", ha sentenciado.
Esta confianza en el futuro deportivo es uno de los pilares de su decisión. "Es precisamente por eso que nos presentamos", ha concluido Laporta, vinculando la continuidad de los éxitos deportivos a la de su proyecto de gestión para los próximos años.
