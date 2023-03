Los imprescindibles con España, el 'crack' y la reacción de Marc Márquez, en El Tertulión de los Domingos

El Tertulión de los Domingos de Tiempo de Juego volvió a la carga una semana más, en la que la Selección Española copa el protagonismo del fin de semana, en el que descansa LaLiga Santander.

En la convocatoria, dirigida esta semana por Joseba Larrañaga, entraron Manolo Lama, Tomás Guasch, Miguel Rico, Santi Cañizares, David Albelda, Antonio Ruiz, Roberto Palomar y Siro López, quienes valoraron con nota, como si de un examen se tratara, el debut de Luis de la Fuente al frente de la Selección absoluta, en el partido de fase de clasificación para la Eurocopa ante Noruega.

Las notas para España en el Tertulión de los Domingos oscilaron entre el 5 'pelado' de Miguel Rico y el 7,5 de Antonio Ruiz, al que Siro López acusó de "jefe de prensa de Luis de la Fuente", con el irónico tono habitual del Tertulión.

Además, Miguel Ángel Díaz dio algunas pinceladas de lo que puede ser el equipo que De la Fuente pueda alinear en Glasgow el próximo martes, frente a Escocia (martes, 28 de marzo, 20.45h): sin muchos cambios, quizás con las caras nuevas de Gayá, Ceballos y posiblemente Oyarzabal, "pero más o menos la misma estructura" que ante Noruega.





A partir de ahí, todas las opiniones habidas y por haber del primer partido de fase de clasificación para la Eurocopa de Luis de la Fuente al frente de la Selección absoluta.

A España le falta un 'megacrack'

El otro gran punto de debate en el Tertulión sobre la Selección española lo puso encima de la mesa Manolo Lama. El narrador de los partidos de España en Tiempo de Juego echa de menos un 'megacrack': "No marcamos la diferencia con ese megacrack que te gana una Eurocopa o un Mundial. España cuando ganó los últimos títulos, es verdad que no tenía siete megacracks pero tenía siete indiscutibles".

Siro López: "Creo que Pedri le da otro tono a la Selección. Es de los pocos indiscutibles en esta Selección".

Santi Cañizares: "Me salen cuatro indiscutibles, que son: Nacho, Rodri, Pedri y Ceballos. Y me parecen pocos. También debería ser un estímulo para el resto. Creo que todos están acostumbrados a un 4-3-3 por sus clubes, y ayer se jugó un 4-2-3-1 con el Gavi no se encontró en el campo. ¿Y dónde ubicas a Iago Aspas, un gran jugador que, por su personalidad, es fundamental? Iago es capaz de tener esa personalidad y ese plus, aunque hay que recordad que la camiseta de la Selección es Talla XL".

Iago Aspas, durante la rueda de prensa ofrecida este jueves en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.EFE





Miguel Rico: "De los cuatro nombres que da Cañizares, te pueden discutir alguno. Así que son pocos y discutibles".

David Albelda: "A nivel de once, sustituir a Ceballos y a Pedri no va a ser fácil".

Roberto Palomar: "Jugadores buenos tenemos; megacracks, no. Pero tenemos para dar más nivel del que dimos en el Mundial. El mínimo exigible es estar entre las cuatro mejores selecciones de Europa".

Y especial análisis el que realizó Santi Cañizares sobre la portería de España, que se debate entre Kepa, titular ante Noruega, y Unai Simón. Cañizares, como ex portero, cree que Kepa Arrizabalaga "se le necesitó dos veces, y dos veces estuvo. Pero para mí, estuvo sobre excitado, impreciso, que es normal porque hace mucho que juega con la Selección".

"Jugar en la portería de la Selección es difícil", prosiguió. "Colocas una barrera o un córner y hay gente que no te hace caso porque están acostumbrados a las órdenes de su portero. Y más, si quieres en un día demostrar que quieres jugar perfecto porque hay que ganarse el puesto. Kepa es más portero que Unai, que tiene la virtud de que la camiseta le queda bien de talla. Si Kepa lo demuestra, Kepa es más portero, tiene más experiencia internacional y voy más seguro con Kepa", concluyó.

El arrepentimiento de Marc Márquez

Emilio Pérez de Rozas participó en el Tertulión de los domingos como analista del Gran Premio de Portugal de MotoGP, la primera prueba del Mundial, en el que la noticia desagradable la produjo Marc Márquez, como autor de un accidente que pudo tener consecuencias peores para los implicados.

"Hoy podríamos haber presenciado algo muy desagradable. Te puedo asegurar, que conozco a Marc desde que empezó, y es la primera vez que lo veo asustado, preocupado y reconociendo un error tremendo. Sobre todo, le veo muy aliviado de que a Miguel Oliveira no le haya pasado nada. Estaba ido y preocupado", comentó Pérez de Rozas.

Márquez reiteró las disculpas, según el periodista: "Han sido unas contestaciones dentro de la normalidad que ha tenido el fin de semana. Algunos como Bagnaia dicen que son cosas que pasan. Jorge Martín ha estado amenazante, y Aleix pasa alguna que otra cuenta. El propio Oliveira ha dicho que han hablado en la clínica, y que le entiende. Marc, por vez primera, no ha puesto ninguna excusa".