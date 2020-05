Juanma Castaño: "Los clubes no pueden perseguir a los jugadores hasta sus casas, tienen que ser responsables"

Mosqueo importante en el Sevilla con Banega, el Mudo Vázquez, Ocampos y De Jong después de que los cuatro participaran este fin de semana en una barbacoa en la que había doce personas. No podían ni por la fase en la que estaba Sevilla ni por el protocolo de LaLiga, que marca una disciplina férrea que el Sevilla cumplea a rajatabla. Pero lo que no puede hacer el club es perseguir a los jugadores hasta su propia casa. Ahí lo que manda es la responsabilidad de los futbolistas. Como no sean responsables, no hay nada que hacer. Los cuatro se entrenaron ayer al margen y los cuatro tendrán que someterse a nuevos test para confirmar que no contagian a sus compañeros.