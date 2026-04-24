'Michael', 'Después de Kim', y 'La ahorcada', entre los estrenos destacados de la semana

El actor Jaafar Jackson, en el papel de Michael Jackson, en una escena del 'biopic' del cantante

Como ocurre cada viernes en COPE, Jerónimo José Martín y Juan Orellana nos cuentan cuáles son los estrenos de la semana y nos recomiendan sus favoritos.

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Michael

El biopic Michael, dirigido por Antoine Fuqua, ha llegado a los cines rodeado de una gran expectación. Ambos críticos coinciden en que se trata de una película incompleta que finaliza en la década de los 90, justo cuando el cantante alcanza la cima del éxito.

La cinta concluye con un letrero que anuncia que "la historia continúa", confirmando que es solo una primera parte y dejando fuera los aspectos más polémicos de la vida del artista, como las denuncias por abuso.

Tanto Martín como Orellana destacan la espectacularidad de las recreaciones de los conciertos y, sobre todo, la increíble interpretación de Jafaar Jackson, sobrino del cantante. Juan Orellana la califica como una "gran película" con un "guion magnífico" de John Logan, mientras que Jerónimo José Martín subraya que, aunque es una "película hecha con la familia", deja claros episodios como "el maltrato que recibió por parte de su padre" y su "síndrome de Peter Pan".

A pesar de ser calificada como un "homenaje edulcorado y muy complaciente", los expertos consideran que los fans disfrutarán de las más de 30 canciones que suenan en el filme. Orellana defiende este enfoque más amable: "Como espectador me apetece menos ir al cine que me cuenten las basuras de alguien". Como anécdota, se menciona que Lady Gaga prestó varias piezas originales de su colección para el rodaje, incluida la legendaria chaqueta de Thriller.

Después de Kim

La nueva película de Ángeles González-Sinde, 'Después de Kim' , es un drama basado en una novela de la propia directora. La historia sigue a un matrimonio divorciado, interpretado por Darío Grandinetti y Adriana Ozores, que se reencuentra para viajar a España tras la muerte de la hija con la que no tenían contacto. Allí descubren que eran abuelos y que su nieto ha desaparecido.

Juan Orellana recomienda la película especialmente "por los actores", afirmando que Grandinetti y Ozores realizan "de los mejores papeles de su carrera", por lo que "merece la pena". Describe la cinta como "pausada, lenta, llena de matices" y "nada espectacular", ideal para quien busque pasar un "rato grato, sin grandes sorpresas" en el cine.

Jeronimo José Martín en la entrevista a Ángeles en 'Herrera en COPE' ha mencionado una obra anterior de Ángeles González-Sinde que reflexiona sobre el perdón y el impacto del terrorismo de ETA en una familia. Además de comentar con ella el rodaje de la última película dirigida

La AHOrcada

Finalmente, Martín menciona el estreno de 'La Ahorcada' , una película de terror español sobre una "cantautora suicida y vengativa".

El film narra la llegada de una joven (guapísima Claudia Cardinale) al rancho de su futuro marido, viudo con tres hijos. Pero los encuentra muertos. Un asesino brutal (increíble Henry Fonda, en un cambio de registro notable), conchabado con los constructores del ferrocarril, los ha matado para quedarse con sus tierras, un erial revalorizado por el próximo paso cercano del “caballo de hierro”.

Por distintas razones, dos tipos ayudan a la desconsolada viuda, que quería al fin sentar la cabeza y dejar su disipada vida de prostituta: Cheyenne (el sólido Jason Robards, que había destacado como Doc Hollyday en La hora de las pistolas) y Armónica (Charles Bronson, mejor que nunca como misterioso personaje que toca la armónica, y que nadie sabe lo que quiere).

Aunque es un género que no agrada a todo el público, el crítico señala que le han hablado bien de ella y considera que "será entretenida" para los muchos seguidores del cine de terror que acuden a las salas cada semana.